Belarus lideri Lukaşenko’dan komşu halklara ‘deliye dönen’ politikacılarına bir çare bulma çağrısı

Belarus’un batısındaki Brest kentinde, Büyük Vatanseverlik Savaşı’nın başlamasının 80. yılı nedeniyle düzenlenen bir törende konuşan Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, “Her şeyden önce komşu ülkelerin halklarına, Polonyalılara, Litvanyalılara, Letonyalılara, Ukraynalılara sesleniyorum. Geç olmadan uyanın, şu deliye dönen ve gerçekliği kaybeden politikacılara bir çare bulun” ifadelerini kullandı.

Bugün, 80 yıl önce olduğu gibi, bölgenin küresel çatışma eşeğine geldiğini kaydeden Belarus lideri, komşulara, tarihten ders çıkarıp çıkarmadıklarını soran Lukaşenko, “Yaptırımlar, provokasyonlar. Şunu sormak istiyorum, bunları kasıtlı mı yapıyorsunuz, dayanıklılığımızı mı sınıyorsunuz, Belarusun yeni neslinin yurtseverliğini mi sorguluyorsunuz? Gelin deneyelim” diye konuştu.

Bu ülkelerin eskiden iyi komşular gibi geçinerek 'aynı ekmeği bölüştüğünü' anımsatan Belarus lideri, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gelin şu son çizgide duralım. Yarın geç olacak. Yoksa Belarusluların her zaman dost gözüyle baktığı Ukraynalılar, Letonyalılar, Litvanyalılar ve Polonyalılar arasında, bu ülkelerin yöneticileri, politikacılarının deliliği ve hırsı uğruna barışı feda etmeye hazır olanlar mı var? Oysa bu politikacılar aslında halkımızı ve kendi halklarını, geleceklerini ve Belarus’un devletçiliğini umursamıyor."

Belarusluların her halükarda topraklarını, ülkenin bağımsızlık ve egemenliğini savunmayı başaracağını dile getiren Lukaşenko, dünyanın bir tek Avrupa Birliği’nden oluşmadığını belirterek, "Belarus’un yakın işbirliğini devam edeceği oldukça sorumluluk sahibi ülke ve bölgeler var. Hakikat bizden yana. Biz, bize hayat, özgürlük ve bağımsızlık bahşeden büyük atalarımızın mirasçılarıyız" dedi.

Belarusluların son bir yılda modern hibrit savaş teknolojilerinin hedefinde olduğunu söyleyen Belarus Devlet Başkanı, ülkede ‘renkli devrim’ gerçekleştirmek için muazzam kaynakların harcandığını belirterek, "Belaruslular sıkça şunu soruyor, savaşacak mıyız yoksa? Boş verin. Çoktandır savaşıyoruz. Sadece savaş farklı biçimler aldı. Artık eski savaşlar olmayacak, bu kapıya binlerce asker dayanmayacak. Günümüzde savaş ülkenin içinde başlıyor" değerlendirmesini yaptı.