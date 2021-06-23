Alman vekilden hükümete Rusya’ya karşı savaş hazırılığı yapma suçlaması

Sol Partili Federal Meclis milletvekili Sevim Dağdelen, Nazi Almanyasının Sovyetler Birliği’ne saldırmasının 80. yıldönümü nedeniyle 'nd.DerTag' için kaleme aldığı yazısında, "Federal hükümet, açık bir şekilde Rusya’ya karşı savaş hazırlığı yapıyor" ifadelerini kullandı.

Rusya'ya karşı yeni yaptırım kararı alınmadığı tek bir günün geçmemesi nedeniyle Almanya-Rusya ilişkilerinin dibi gördüğünü kaydeden Dağdelen, diplomatik karşı anlayış yerine Almanya'nın birkaç yıl içinde, 85 milyar euro'luk harcamayla kıtanın en büyük askeri gücü haline gelme niyetinde olduğunu, bu rakamın Rusya'nın 54 milyar euro değerinde olan savunma bütçesinden daha fazla olduğunu yazdı.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in, Rusya'nın Çin ile birlikte Avrupa için temel tehditlerden biri olduğu yönünde defalarca dile getirdiği sözlere dikkat çeken milletvekili, şu yorumu yaptı: "Rusya'ya savaş ilan eden hiç kimse elbette gerilimi azaltmaya veya hatta 'ortak Avrupa evine' ilgi duymuyor. Aksine Rusya’ya karşı savaş hazırlığı için propaganda yoluyla yeni düşman imajlarını kışkırtıyorlar."

'Sovyetler Birliği’ne karşı yağma ve yıkım savaşının' unutulmaması gerektiğini anımsatan Dağdelen, "Bu korkunç barbarlıktan çıkarılacak tek bir ders var: Rusya ve diğer eski Sovyetler cumhuriyetleriyle dostluk Alman siyasetinin düsturu olmalı" dedi.