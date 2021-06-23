Yunanistan'da mahkemenin kararına tepki gösteren rahip, salondakilere kezzapla saldırdı

Yunan basınında yer alan haberlere göre, başkent Atina'da, uyuşturucuyla ilgili bir konu nedeniyle kilise mahkemesine çıkarılan rahibin, kararın açıklanmasının ardından yanında getirdiği iki şişe kezzabı, salonda bulunanların üzerine atmasıyla 7 rahip, 2 avukat ve 1 polis yaralandı.
Yaralıların, Atina'nın çeşitli hastanelerinde tedavi altına alındıkları belirtilen haberlerde, saldırganın Atina Emniyet Müdürlüğünde tutulduğu kaydedildi.
Acid attack on seven Metropolitans: "We avoided the worst", said Archbishop Ieronymos https://t.co/vCGLvms7DW#greece #greek #greekcitytimes pic.twitter.com/S1Ek782uFv— Greek City Times (@greekcitytimes) June 23, 2021
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