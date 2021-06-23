Blinken’den Merkel’e ‘Kuzey Akım-2’nin Ukrayna için risklerini azaltma’ çağrısı

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Blinken’in bugün Merkel ile gerçekleştirdiği görüşmede, ülkesinin Kuzey Akım-2 ile ilgili duruşunu aktardığı belirtildi.

Açıklamada, "Dışişleri Bakanı Blinken, ABD’nin Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattına karşı mücadelesinin devam ettiğinin altını çizdi ve Almanya’yı, bu boru hattının Ukrayna ve Avrupa’nın enerji güvenliği için arz ettiği riskleri azaltma yönünde somut adımlar atmaya çağırdı" ifadelerine yer verildi.

Blinken ile Merkel’in ayrıca Rusya ve Çin’den kaynaklanan sorunlara karşı koyma konusunu da değerlendirdiği kaydedildi.