Avusturya Başbakanı: Türkiye'de insan hakları vahim durumda, buna göz yumamayız

Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesi meselesinin olduğu Avusturya'dan AB zirvesi öncesi Türkiye ile ilgili açıklama geldi.

Türkiye ile Gümrük Birliği ve sığınmacı anlaşmalarının güncellenmesinin ele alınacağı AB zirvesi öncesi Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i ağırlayan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Ankara ve Moskova'ya yönelik açıklamalar da yaptı:

* Türkiye'de insan hakları vahim durumda, buna göz yumamayız.

* Sığınmacılara evsahipliği yapan ülkeleri desteklememiz lazım.

* Biz sığınmacıların Avrupa'ya gelmesini önlemek için komşu ülkelerde kalmasını istiyoruz.

* Rusya ile diyaloga yönelik hareketlenme görmekten çok memnunum.

* Coğrafi olarak biz Rusya'ya ABD'den daha yakınız.

* Ukrayna gibi meseleler bizi ABD'den çok daha fazla etkiliyor.