AB’den Belarus'a yaptırım kararı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Belarus yönetiminin Ryanair'e ait yolcu uçağını Minsk’te acil inişe zorlaması, insan hakları ihlali ve sivil toplum üzerinde baskı uygulamasını gerekçe göstererek, bu ülkeye yönelik ekonomik yaptırımlar uygulama kararı aldı.

AB Konseyi’nden yapılan açıklamada, Belarus yönetiminin 23 Mayıs’ta Ryanair'e ait yolcu uçağını Minsk’te acil inişe zorlaması nedeniyle bu ülkeye yönelik ekonomik yaptırımlar uygulanması kararı aldığı belirtildi. Petrol endüstrisi ve potasyum üretimi yaptırımlar kapsamına alınırken, Belarus’un AB mali piyasalarına erişimine de kısıtlama getirildi.

Yaptırım kapsamına alınanlar şöyle:

İnternette takip imkanı tanıyan teknoloji ve ekipmanların yanı sıra, asker veya polis ihtiyaçları için kullanılabilecek çift amaçlı ürünlerin tedarikinin yasaklanması;

AB sermaye piyasalarına erişimin kapatılması;

Avrupa Yatırım Bankası tarafından tüm programların finansmanının durdurulması;

Potasyum klorür, petrokimya ürünleri, tütün endüstrisinde kullanılan hammadde ve ekipmanların ticaretinin yasaklanması.

Konseyin açıklamasında, AB’nin Belarus’taki devlet başkanlığı seçimlerindeki usulsüzlükler nedeniyle Ekim 2020’den itibaren 166 kişi ve 15 kuruluşa karşı yaptırım uyguladığı kaydedildi.

21 Haziran’da Ryanair yolcu uçağının bomba ihbarı sebep gösterilerek Minsk'e indirilmesi nedeniyle, aralarında Lukaşenko'nun küçük oğlu Dmitriy (Devlet Başkanlığı Spor Kulübü’nün yöneticisi) ve Rus iş insanı Mihail Gutseriyev’un da yer aldığı 78 kişi ve 8 kuruluşu yaptırım listesine dahil etmişti.

Daha önce ABD, İngiltere ve Kanada da Ryanair uçağının Minsk'e indirilmesi nedeniyle Belarus'a yönelik yaptırımlar uygulama kararı aldıklarını duyurmuştu.