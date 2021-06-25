İngiltere Başbakanı Johnson'dan Karadeniz'deki hadiseyle ilgili açıklama: Sınır ihlali yok

İngiltere Başbakanı Johnson, Karadeniz’de Rusya karasularını ihlal eden İngiliz Kraliyet Donanması’na ait HMS Defender destroyerinin yasal olarak hareket ettiğini öne sürdü.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiliz muhrip gemisinin Karadeniz'de sınır ihlali yapmasının ardından uyarı ateşi açılması hakkında açıklamada bulundu.

Basın mensuplarına konuşan Johnson, "Uluslararası suları kullanmanın tamamen uygun olduğunu düşünüyorum. Önemli olan nokta, Rusya'nın Kırım'ı ilhakını tanımamamız" dedi.

Hadisenin 'Ukrayna sularında gerçekleştiğini' iddia eden Johnson, "Burayı A noktasından B noktasına gitmek için kullanmak tamamen doğruydu" diye konuştu.

İngiltere Başbakanı, Rusya ile ilişkilerin tarihteki en kötü dönemde olduğu yönündeki görüşlere katılmadığını da söyleyerek, işlerin çok daha kötü olduğu zamanları hatırladığını belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde İngiliz Kraliyet Donanması'na ait HMS Defender gemisine Karadeniz'de Rusya karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle uyarı ateşi açıldığını duyurmuştu.