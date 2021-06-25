AB'den Rusya'ya karşı 'yeni yaptırım seçeneklerini değerlendirme' kararı

AB Liderler Zirvesi'nin ilk günkü bölümü tamamlandı. İlk günün ardından zirve bildirisinin Rusya ile ilgili bölümü açıklandı.

AB Konseyi, Moskova'ya yönelik 'daha yapıcı ilişki' sergilemesi, ayrıca 'AB ve AB üyesi ülkelerle üçüncü ülkelere yönelik eylemlerini durdurması' talebinde bulundu.

Bildiride, AB'nin tavrında değişiklik olabilmesi için Rusya'ya 'Minsk Anlaşması'nın uygulanması' çağrısı yapıldı.

Rusya'nın 'yasa dışı, yıkıcı ve zararlı eylemlerde' bulunduğu öne sürülen bildiride, buna karşı AB üyelerinin 'sağlam ve koordineli karşılık vermesinin' önemli olduğu ifade edilerek, AB'nin ortaklarıyla koordinasyon içinde elindeki araçlardan tam olarak faydalanması gerektiği kaydedildi.

Bildiride, "Bu amaçla AB Konseyi, AB Komisyonu ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisini ekonomik yaptırımları da içeren ilave kısıtlayıcı tedbir seçeneklerini sunmaya davet etmektedir" ifadeleri yer aldı.

AB’nin, çıkarlarının bulunduğu alanlarda Rusya ile 'seçici ilişki' kurulmasına açık olduğu belirtilen bildiride, özellikle iklim ve çevre, sağlık ile İran nükleer anlaşması, Suriye, Libya gibi uluslararası meselelerde şartları ve kozları da içerecek somut seçenekler geliştirilmesi için AB Komisyonu’na ve AB Yüksek Temsilcisine çağrı yapıldı.

Bildiride, "AB Konseyi, bu kapsamda Rusya ile diyaloğun şartları ve formatlarını araştıracaktır" denildi.

Öte yandan AB liderleri Rusya'yı temel özgürlüklerin sınırlandırıldığı ve sivil toplumun alanının daraltıldığı iddiasıyla kınadı.