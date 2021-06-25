Çekya’da şiddetli kasırga 150 kişinin yaralanmasına yol açtı

Çekya’nın Moravia bölgesinde etkili olan şiddetli kasırga, ilk belirlemelere göre çok sayıda evin hasar görmesine ve 150 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Güney Moravia İtfaiyesi'nden Çek basınına yapılan açıklamalara göre, şiddetli kasırga neticesinde en az 7 köyde ciddi hasar görüldü, birçok ev yıkıldı. Çöken binalar altında kalanlara yönelik arama kurtarma faaliyetleri sürdürülüyor.

İtfaiye yetkilileri, kasırga nedeniyle en az 150 kişinin çeşitli derecelerde yaralandığı bilgisini paylaştı.

İçişleri Bakanı Jan hamacek, çok sayıda itfaiye, ambulans ve özel ekibin gönderildiği bölgeye yönelik bir kriz ekibi oluşturulacağını söyledi.

Nagranie z miejsca gdzie było tornado... obrazki mówią same za siebie #burza pic.twitter.com/uygOac6fx1 — Ciekawostki z kraju i ze świata (@z_swiata) June 24, 2021

Fırtınadan en fazla etkilenen bölgelerden olan Hrusky Belediye Başkan Yardımcısı Marek Babis, "Kasırga yerleşim birimimizin yarısını yerle bir etti. Geriye sadece evlerin duvarları kaldı. Kilisemiz ve okulumuzun çatısını da uçuran kasırga 100 yıllık ağaçları da devirdi. Durum korkunç" diye konuştu.

Uzmanlar, ülke tarihinin tespit edilen en güçlü kasırgası olduğuna işaret ederek, kasırganın 3 ya da 4 kuvvetinde olabileceği değerlendirmesinde bulundu.