Telegraph: HMS Defender'in Karadeniz'e girmesi kararını İngiltere Başbakanı Johnson aldı

Rusya karasularının sınırlarını ihlal eden İngiliz Kraliyet Donanması'na ait HMS Defender muhrip gemisinin Karadeniz'e girmesiyle ilgili nihai kararın İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından alındığı belirtildi.

Telegraph gazetesinin İngiltere Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Rus filosunun uyarı ateşi açmak zorunda kaldığı HMS Defender'in Karadeniz'e girmesiyle ilgili karar Başbakan Johnson'a ait.

Telegraph, geminin Karadeniz'de belirlenen güzergahta ilerlemesiyle ilgili planın İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace tarafından yapıldığını ancak Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın bu plandan rahatsızlık duyduğunu yazdı.

Gazete, daha sonra planın Downing Street'e gönderildiğini ve Johnson'ın nihai kararı verdiğini kaydetti.

Rusya Savunma Bakanlığı, İngiliz Kraliyet Donanması'na ait HMS Defender gemisine Karadeniz'de Rusya karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle uyarı ateşi açıldığını duyurmuştu.