İngiltere Sağlık Bakanı Hancock, eşini danışmanıyla aldattığı görüntülerin ardından özür diledi

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, kendisi gibi evli olan ve yıllık 15 bin pound'a işe aldığı danışmanıyla öpüşürken görüntülendi. Hancock, eleştiriye neden olan görüntülerin ardından özür dilerken istifa etmeyeceğini açıkladı.

Kovid-19 salgınıyla mücadeleye ilişkin sık sık eleştirilen ve Başbakan Boris Johnsan ile atışmalarıyla günceme gelen İngiltere Sağlık Bakanı Hancock, bu sefer ihanet görüntüleri ve 'torpil' eleştirileriyle gündemde.

İngiliz tabloid gazetesi The Sun, Hancock'ın üniversiteden beri arkadaş olduğu ve geçen sene yıllık 15 bin pound maaşla danışmanı olarak işe aldığı Gina Coladangelo ile öpüşürken fotoğraflarını yayınladı.

Haberde fotoğrafların 6 Mayıs 2021'de Hancock'ın ofisinde çekildiği belirtilirken, ikisinin de evli olduğu ve bakanın iki hafta önce kapalı alanlarda sosyal mesafe uyarısı yaptığı hatırlatıldı.

HUGE EXCLUSIVE: Today The Sun exposes Matt Hancock’s secret affair with aide Gina Coladangelo after office snogs while Covid raged on https://t.co/cKaKZlFxEX — The Sun (@TheSun) June 25, 2021

Daily Mail'in haberine göre ise Hancock'un eşi Martha haberi öğrenir öğrenmez evi terk etti.

Matt Hancock's humiliated wife of 15 years flees their home https://t.co/at3eHGbJjF — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) June 25, 2021

Hancock'tan özür açıklaması

42 yaşındaki 3 çocuk babası Hancock, eleştiriye neden olan görüntülerin ardından özür açıklaması yaptı ve görevine devam edeceğini açıkladı. Sağlık Bakanı açıklamasında, "Sosyal mesafe kuralını çiğnediğimi kabul ediyorum. İnsanları kırdım ve bunun için özür dilerim. Ülkemizin pandemiyi atlatabilmesi için çalışmaya devam edeceğim. Özel hayatım, ailem ve kişisel meselelerime saygı duyulmasını bekliyorum" ifadelerini kullandı.

'Korkunç bir Sağlık Bakanı olduğu için istifa etmeli'

​Siyasiler ise ikiye görüntülerin ardından bölündü. Bazıları Hancock'ın özel hayat gizliliğini savunurken, bazıları ise bakanın Coladangelo'u torpille işe aldığını ve aralarında hükümet alehkine çıkar ilişkisi bulunabileceğini söyledi.

Hükümetin etkinliğini artırmayı amaçlayan bağımsız kuruluş Hükümet Enstitüsü'nün kıdemli üyesi Catherine Haddon, Birleşik Krallık'ın bakanlık yasasının bakanların yardımcılarla cinsel ilişkiye girmesini engellemediğini söyledi.

Hükümetin bir sözcüsü ise Coladangelo'nun danışmanlığa atanmasının 'normal yollardan' yapıldığını, bu konuda kuralların ihlal edilmediğini söyledi.

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps da bunun "özel hayata ilişkin" bir konu olduğunu kaydetti.

Ancak muhalefetteki İşçi Partisi, görüntülerin olası bir çıkar çatışması konusunda endişe yarattığını dile getirdi. Parti sözcüsü, "Bakanlar da herkes gibi özel hayat hakkına sahiptir. Ancak, söz konusu vergi mükelleflerinin parası olduğunda veya bir bakanla kişisel ilişkisi olan yakın arkadaşlara iş teklif edildiğinde, o zaman bunun araştırılması gerekir. Hükümet, herhangi bir çıkar çatışması veya ihlal edilen kural olup olmadığı konusunda açık ve şeffaf olmalıdır." dedi.

Liberal Demokratlar Partisi Lideri Sir Ed Davey ise Hancock'ın istifa etmesi gerektiğini söyledi. Davey, "Özel hayatı nedeniyle değil, korkunç bir Sağlık Bakanı olduğu için istifa etmeli" diye konuştu.

43 yaşındaki Coladangelo ev eşyası ve moda perakende satış firması Oliver Tress şirketinin kurucusu Oliver Bonas ile evli. Bakan Hancock'un eşi Martha ise bir osteopat (kemik uzmanı).

Mum-of-three Coladangelo is married to Oliver Tress, founder of Oliver Bonas.



She is a director and major shareholder of lobbying firm Luther Pendragon. pic.twitter.com/8fLeyYZdEA — Capital Moments (@CapitalMoments) June 25, 2021

​BBC'nin haberine göre, bir tür üst düzey danışmanlık mahiyetindeki bu görevi karşılığında 15 bin pound maaş alan Coladangelo, yılda yalnızca 15-20 gün çalışıyor.