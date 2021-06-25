Macron: Putin'le görüşmek için Rusya-AB zirvesine ihtiyacım yok

Macron, AB Liderler Zirvesi’nin ardından Brüksel’de düzenlediği basın toplantısında Rusya-AB zirvesi yapılması yönündeki önerinin reddedilmesini değerlendirdi.

Bloomberg'in aktardığına göre Macron, "Putin'le görüşmek için Rusya-AB zirvesi organize edilmesine ihtiyacım yok" dedi.

Macron, AB liderlerinin Rusya'ya yönelik ortak yaklaşım konusunda ilerleme kaydetmesinden ise memnuniyet duyduğunu belirtti.

Draghi: Rusya önemli bir ekonomik partner, diyalog sürmeli

Bu arada İtalya Başbakanı Mario Draghi, Rusya-AB zirvesi yapılmasını desteklediklerini ve zirvenin bu kadar önemli bir ekonomik partnerle diyaloğu sürdürmenin önemli olduğunu ifade etti.

Draghi, "Rusya, ekonomik ve siyasi alanda önemli bir aktör, aktif bir diyaloğa ihtiyacımız var" diye konuştu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya ve Fransa'nın bazı önerilerinin kabul görmediğini söyleyerek AB ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında görüşme yapılmasına ilişkin öneriyi Rusya için bir ödül olarak görmediğini vurgulamıştı.