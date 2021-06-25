İtalya Başbakanı Draghi: Sputnik V aşısı, EMA'dan hiçbir zaman onay alamayabilir

Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında EMA'dan onay bekleyen Sputnik V aşısı hakkında açıklama yaptı.

Draghi, "Kullanılan bazı aşılar üzerinde durduk ve Rus aşısının henüz EMA'dan onay alamadığını ve belki de hiçbir zaman alamayacağını belirttik. Başvuruda bulunmayan Çin aşısı ise, Şili'nin deneyiminin gösterdiğine göre pandemiyle mücadele gerekliliklerini karşılamıyor" dedi.

Draghi, neden Sputnik V aşısının EMA'dan hiçbir zaman onay alamayabileceği görüşünün gerekçelerini açıklamadı.

Dünyanın ilk tescil edilen koronavirüs aşısı olan Sputnik V, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi'nde geliştirildi. Uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki oluşturmayan Sputnik V aşısı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.

Dünyanın en saygın tıp dergisi The Lancet, faz 3 klinik testlerinin sonuçlarına göre Sputnik V aşısının etkinliğinin yüzde 91.6 olarak teyit edildiği bir makale yayınlamıştı. Makalede Sputnik V aşısının şiddetli Kovid-19'a karşı tam koruma sağladığı vurgulanmıştı.