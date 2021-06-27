Merkel'in halefi: Ukrayna’ya karşı kullanılırsa ‘Kuzey Akım-2’yi durdururuz

Armin Laschet, Kuzey Akım-2’nin tamamen ekonomik bir proje olduğunu belirterek, “Eğer Rusya Devlet Başkanı Putin bu kurala uymaz ve onu Ukrayna’ya karşı kullanırsa, her an, hatta hazır duruma geldiğinde bile boru hattının işleyişi durdurulabilir” dedi.

Almanya Yeşiller Partisi'nin başbakan adayı Annalena Baerbock ise, Avrupa’nın zaten Rus gazına bağımlı olduğunu belirterek, boru hattının tamamlanmaması gerektiğini kaydetti.

Toplam maliyeti 10 milyar euro civarında olması beklenen Kuzey Akım 2 projesiyle yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

ABD, Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.