Ukrayna makamlarından Ruslara ait topraklara el koyma tehdidi

Ukrayna Ekonomi Bakan Yardımcısı Taras Vısotskiy, Ukrayna’da Ruslar tarafından tarım arazisi edinme işlemlerinin yakından takip edileceğini ve gerekli görüldüğü durumlarda bunlara el konulacağını söyledi.

Ukrayna parlamentosu, 1 Temmuz 2021'den itibaren tarım arazilerinin satışına ilişkin moratoryumu iptal eden yasayı nisan ayında kabul etmişti. Buna göre, yabancıların ülkede tarım arazisi satın almaları yasaklanmıştı.

Ukrayna Ekonomi Bakan Yardımcısı Taras Vısotskiy, ülkede yayın yapan Dom TV’ye demecinde, Rusya vatandaşlarının Ukrayna’da arazi satın alamayacaklarını belirterek, “Ukraynalılar üzerinden işlem yaparak veya başka bir şekilde yasayı aşmaya çalışarak arazi edinirlerse, Ukrayna Güvenlik Servisi ve devletin diğer ilgili organlarının takibi sonucunda bunu ortaya çıkarırız. Bu tür ihlallerin tespiti durumunda, arazilere el koymak mümkün olacak” dedi.

Vısotskiy, arazi satın alma sözleşmesinden önce ek tedbirlerden biri olarak, ödenecek paranın kaynağının detaylıca inceleneceğini kaydetti.