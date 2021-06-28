Çekya Dışişleri Bakanı Kulganek: Rusya ile ilişkilerimizin olmadığı düşünülemez

Çekya Dışişleri Bakanı Jakup Kulganek, Çekya’nın Rusya ile ilişkilerinin olmadığının düşünülemeyeceğini, bu ilişkilerin karşılıklı saygı üzerine inşa edilmesi ve pragmatik olması gerektiğini söyledi.

Çekya Dışişleri Bakanı Jakup Kulganek, Rusya ile ilişkilerin geliştirilmesinden yana olduklarını belirterek, “Moskova ile ciddi bir siyasi diyaloğun ön koşullarından biri, Rusya'nın Çekya’yı ‘hasım ülkeler’ listesinden çıkarması olmalıdır” dedi.

Basın mensuplarına konuşan Kulganek, “Rusya ile ilişkilerimizin olmadığı düşünülemez. İlişkilerimiz karşılıklı saygı üzerine inşa edilmeli ve mümkün olduğunca pragmatik olmalı. Bu ilişkilerin ne yönde gelişeceği konusundaki karar, bana göre, yeni kurulacak hükümet tarafından verilmelidir” ifadelerini kullandı.

Kulganek ayrıca, Prag'daki Rusya Büyükelçiliği ve Moskova'daki Çekya Büyükelçiliği'nin yanı sıra, her iki ülkenin diğer bazı kurumlarında personel sayısının azaltılması ile ilgili olarak Rus tarafı ile idari ve teknik nitelikteki görüşmelerin devam ettiğini kaydetti.

Prag, nisan ayında Rusya’yı, Vrbetice’deki silah depolarında 2014’te gerçekleşen patlamaların ardında olmakla suçlamıştı. Ardından 18 Rus diplomatı sınırdışı etmişti.

Rusya da bunun karşılığında Moskova’daki Çekya Büyükelçiliği’nde çalışan personelin sayısını azaltmıştı.

23 Nisan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yabancı ülkelerin hasmane eylemlerine karşı yanıt niteliğindeki önlemlere ilişkin kararı imzalamıştı.

25 Nisan'da açıklama yapan Zaharova, Moskova'nın içerisinde ABD'nin de olduğu hasım ülkeler listesi üzerinde çalışma yaptığını ve bu listedeki ülkelerin diplomatik misyonlarında Rusya vatandaşlarını çalıştırmalarının yasaklanacağını ifade etmişti.

14 Mayıs'ta Rusya hükümeti, diğer ülkelerin Moskova'ya yönelik tutumlarını dikkate alınarak hazırlanan hasım ülkeler listesini onaylanmış ve listede sadece ABD ile Çekya yer almıştı.