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    İngiltere'de koronavirüs

    İngiltere'de Delta mutasyonu nedeniyle 117 can kaybı

    © REUTERS / JASON CAIRNDUFF
    Avrupa
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    İngiltere'de Kovid-19'un Hindistan’da ortaya çıkan Delta mutasyonu nedeniyle 117 kişinin hayatını kaybettiği, bu kişilerden 50'sinin iki doz aşılı olduğu belirtildi.

    İngiltere Halk Sağlığı (PHE), Kovid-19'un Hindistan’da ortaya çıkan Delta mutasyonu nedeniyle toplam can kaybının 117'ye ulaştığını aktardı. Yetkililer, Delta mutasyonu nedeniyle hayatını kaybedenlerden 50'sinin iki doz aşılı olduğunu belirterek, son zamanlarda tespit edilen Kovid-19 vakalarının büyük çoğunluğunda Delta mutasyonu tespit edildiğini belirtti.

    Yetkililer, ölümlerin daha yüksek risk altındaki yaş gruplarında kaydedildiğini ve vaka sayısı göz önünde bulundurulduğunda can kayıplarının küçük bir oranda olduğunu açıkladı.
    Yetkililer, hayatını kaybedenler arasında 50 yaşın altında 8 kişinin olduğunu ve bu kişilerden 2'sinin bir doz aşılandığı, diğerlerinin ise aşılanmadığını belirtti. Delta mutasyonu nedeniyle hayatını kaybedenlerin çoğunun 50 yaşın üzerinde olduğunu aktaran yetkililer, koronavirüs ölümlerinin yaşlıları daha fazla etkilediğini ifade etti.

    Geçtiğimiz hafta, PHE Birleşik Krallık'ta 111 bin 157 Delta mutasyonu görüldüğünü ifade etmişti. PHE, Delta mutasyonu tespit edilen kişilerden bin 320'sinin hastaneye kaldırılacak kadar ağır hasta olduğunu, bunlardan yüzde 14'ünün iki doz aşılandığını, yüzde 63'ünün ise aşılanmadığını belirtmişti.

    Yaşlılar risk grubunda

    Koronavirüs- Maske
    © REUTERS / SUSANA VERA
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    Pazar günü İngiliz basınında yayınlanan bir köşe yazısında, İstatistikçi David Spiegelhalter ve Anthony Masters, "Kovid-19 aşılarının etkili ama kusurlu" olduğunu ifade etmişti. Spiegelhalter ve Masters, tamamen aşılandıktan sonra Kovid-19 nedeniyle ölme riskinin insanların yaşına bağlı olduğunu belirtmiş, "Bir kişi ne kadar yaşlıysa, aşıların sağladığı korumayı aynı oranda kırarak, enfeksiyondan ölme ihtimalini de o kadar yükseltir" demişti. İkili ayrıca, "80 yaşında ve tamamen aşılanmış birinin 50 yaşında ve aşısız bir kişi ile aynı riski taşıdığını" aktarmıştı.

    Birleşik Krallık'ta Kovid-19 aşı programının büyük kısmını AstraZeneca ve Pfizer/BioNTech aşıları oluşturuyor. Uzmanlar, bu aşıların iki dozunun, Delta mutasyonuna karşı oldukça koruyucu olduğu ifade ediyor.
    Öte yandan İngiltere'de koronavirüs salgınında son 24 saatte 22 bin 868 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 755 bin 78'e ulaştı. Ülkede 30 Ocak'tan bu yana en yüksek günlük vaka kaydedildi.

    Etiketler:
    Koronavirüs, Kovid-19, Aşı, Maske, varyant, Mutasyon, Delta, İngiltere
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