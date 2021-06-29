Belarus, Doğu Ortaklığı girişimindeki katılımını askıya alıyor

Bakanlığın sitesinde yayınlanan açıklamada, Belarus’un AB’nin bazı eski Sovyet cumhuriyetleriyle entegrasyon ilişkilerinin geliştirilmesini öngören Doğu Ortaklığı girişimindeki katılımını askıya aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Belarus Cumhuriyeti, AB’nin ‘Doğu Ortaklığı’ girişimindeki katılımını askıya alıyor. Belarus, AB ile geri kabul anlaşmasının yürürlüğünü askıya alma prosedürünü uygulamaya başlıyor. Avrupa Birliği tarafından getirilen yaptırım ve kısıtlamalar ortamında söz konusu anlaşma çerçevesindeki taahhütlerimizi yerine getiremiyoruz" ifadelerine yer verildi.

‘Minsk, AB Daimi Temsilcisi’ni geri çağırıyor; AB Belarus Delegasyonu Başkanı’na Brüksel'e gitmesini tavsiye etti’

Öte yandan açıklamada, ‘anlaşmanın yürürlüğünün zoraki olarak askıya alınmasının yasa dışı göç ve organize suçlarla mücadele alanında Avrupa Birliği ile etkileşimi olumsuz etkileyeceğinden’ derin bir üzüntü duyulduğu kaydedildi.

Belarus Dışişleri, açıklamasında "Belarus Cumhuriyeti AB Daimi Temsilcisi, istişareler için Minsk’e geri çağırılıyor. AB Belarus Cumhuriyeti Delegasyonu Başkanı’na da, Belarus tarafının baskı ve yaptırımların kabul edilemezliği konusundaki tutumunu yönetimine iletmek üzere istişareler için Brüksel'e gitmesi tavsiye edildi" ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca, ‘(AB yaptırımlarına) yanıt olarak Avrupa kurum temsilcilerinin ve Avrupa Birliği ülkelerinden kısıtlayıcı önlemlerin uygulamaya konulmasına katkıda bulunan kişilerin Belarus'a girmesinin yasaklanacağı’ vurgulandı.