Hücresinde ölü bulunan McAfee'in otopsi raporunda intihar bulgusu

İspanya'da cezaevinde kaldığı hücrede ölü bulunan antivirüs yazılımcısı McAfee'nin otopsi raporunda intihar ettiği açıklandı. Eşi Janice, McAfee'nin intihar etmiş olamayacağını, ölümünde ABD'nin parmağının olduğunu savunuyor.

Hakkındaki vergi kaçırma suçlamasından 3 Ekim 2020'de Barselona'da yakalanarak cezaevine konulan, ve İspanyol mahkemesince ABD'ye iadesi için karar çıkarılan ama geçen hafta hücresinde ölü bulunan antivirüs yazılımcısı John McAfee'nin otopsi raporuna ilişkin bilgiler ulaştı.

İspanya merkezli El Pais gazetesinin, otopsi sürecine yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre McAfee kendini asarak intihar etti.

Avukat Javier Villalba, McAfee'nin eşi Janice'in ikinci ve bağımsız bir otopsi yapılmasını talep ettiğini söylemişti. Zira Janice McAfee, eşinin intihara meyilli olmadığını ve ölümünden ABD'li yetkililerin sorumlu olduğunu düşünüyor.