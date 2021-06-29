İngiltere Savunma Bakanı: HMS Defender'a ait gizli belgelerin bir otobüs durağında bulunmasından derin üzüntü duyuyorum

Avam Kamarası'nda vekillere hitap eden İngiltere Savunma Bakanı Jeremy Quin, "Soruşturma hakkında peşin hüküm vermek istemiyorum ancak görünüşe göre bu üst düzey bir yetkili tarafından yapılmış bir hata. Bu olay yaşandığı için çok üzgünüm ve soruşturma kapsamlı olacak. Bireylerin soruşturmayla ilgili hassas belgelere erişimi askıya alındı" dedi.
Quin, belgelerin hükümete geri verildiğini ve eksik bölümler olup olmadığının kontrol edildiğini belirtti.
Belgelerde 'gizli - yalnızca İngilizler görebilir' şeklinde bir ibare bulunduğunu ve ABD'ye olayla ilgili bilgi verdiklerini anlatan Quin, belgeleri haberleştiren BBC'nin devlet sırrı yasalarını ihlal edip etmediği konusunda "İdeal ve düzgün bir dünyada bu belgeler oldukları yerde bulunmamalıydı, yani asıl kusur açıkça burada yatıyor. BBC'nin onları hemen teslim etmesini ve onlara atıfta bulunmamasını tercih etsem de, onların işi bu. Ayrıca sorumlu davrandıklarını ve belgeleri geri verdiklerini de kabul etmeliyim" ifadelerini kullandı.
BBC, İngiltere Savunma Bakanlığı’na ait birtakım belgelerin ülkenin güneyindeki Kent bölgesinde bir otobüs durağında bulunduğunu yazmıştı. Bir sivil tarafından salı günü bulunduğu belirtilen gizli belgeler, İngiliz HMS Defender savaş gemisinin Kırım açıklarından geçen haftaki geçişi hakkında yazışmalar ve PowerPoint sunumları içeriyor.
İngiliz yetkililerse geminin Rusya’nın karasularından değil, Ukrayna’nın karasularından geçtiğini savunmuştu.
Kırım, Ukrayna’daki aşırı milliyetçi grupların eylemlerinin yarımadaya sıçraması ardından 2014’te düzenlenen bir referandum ile Rusya’ya bağlandı. Ancak İngiltere ve diğer Batılı güçler, Kırım halkının kendi geleceğini belirleme hakkını kullandığı bu referandumun sonuçlarını tanımıyor.
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