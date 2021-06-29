İngiltere Savunma Bakanı: HMS Defender'a ait gizli belgelerin bir otobüs durağında bulunmasından derin üzüntü duyuyorum

İngiltere Savunma Bakanı Jeremy Quin, HMS Defender savaş gemisinin Kırım açıklarından geçişine, Rusya'nın verebileceği tepkilere ilişkin tahminleri içeren gizli savunma belgelerinin bir otobüs durağından bulunmasından derin üzüntü duyduğunu ve olayla ilgili kapsamlı soruşturma yürütüleceğini söyledi.

Avam Kamarası'nda vekillere hitap eden İngiltere Savunma Bakanı Jeremy Quin, "Soruşturma hakkında peşin hüküm vermek istemiyorum ancak görünüşe göre bu üst düzey bir yetkili tarafından yapılmış bir hata. Bu olay yaşandığı için çok üzgünüm ve soruşturma kapsamlı olacak. Bireylerin soruşturmayla ilgili hassas belgelere erişimi askıya alındı" dedi.

Quin, belgelerin hükümete geri verildiğini ve eksik bölümler olup olmadığının kontrol edildiğini belirtti.

Soruşturmanın belgelerin yazdırılması da dahil süreçte yer alan kişilerin eylemlerini, olayın nasıl gerçekleştirildiğini, belgelerin yazdırma ve taşıma süreçlerini inceleyeceğini söyleyen Quin, soruşturmanın en kısa sürede, bir haftalık bir süre zarfında tamamlanacağını umduğunu kaydetti.

Belgelerde 'gizli - yalnızca İngilizler görebilir' şeklinde bir ibare bulunduğunu ve ABD'ye olayla ilgili bilgi verdiklerini anlatan Quin, belgeleri haberleştiren BBC'nin devlet sırrı yasalarını ihlal edip etmediği konusunda "İdeal ve düzgün bir dünyada bu belgeler oldukları yerde bulunmamalıydı, yani asıl kusur açıkça burada yatıyor. BBC'nin onları hemen teslim etmesini ve onlara atıfta bulunmamasını tercih etsem de, onların işi bu. Ayrıca sorumlu davrandıklarını ve belgeleri geri verdiklerini de kabul etmeliyim" ifadelerini kullandı.

BBC, İngiltere Savunma Bakanlığı’na ait birtakım belgelerin ülkenin güneyindeki Kent bölgesinde bir otobüs durağında bulunduğunu yazmıştı. Bir sivil tarafından salı günü bulunduğu belirtilen gizli belgeler, İngiliz HMS Defender savaş gemisinin Kırım açıklarından geçen haftaki geçişi hakkında yazışmalar ve PowerPoint sunumları içeriyor.

Rusya’nın savunma yetkilileri, çarşamba günü Kırım açıklarından geçip ülkenin karasularını ihlal eden Defender gemisine uyarı ateşi açıldığını ve geminin rotasının bombalandığını duyurmuştu. Rusya tarafından ‘provokasyon’ olarak görülen olayın hemen ardından Moskova’daki İngiliz Büyükelçi, Dışişleri’ne çağrılmıştı.

İngiliz yetkililerse geminin Rusya’nın karasularından değil, Ukrayna’nın karasularından geçtiğini savunmuştu.

Kırım, Ukrayna’daki aşırı milliyetçi grupların eylemlerinin yarımadaya sıçraması ardından 2014’te düzenlenen bir referandum ile Rusya’ya bağlandı. Ancak İngiltere ve diğer Batılı güçler, Kırım halkının kendi geleceğini belirleme hakkını kullandığı bu referandumun sonuçlarını tanımıyor.