İtalya'da artık açık alanlarda maske zorunlu değil: 'İnsan ne kadar boğulduğunu şimdi anlıyor'

Kovid-19 salgınında günlük vaka ve can kayıplarında düşüş yaşanan İtalya'da dün yürürlüğe giren kararname ile gevşetilen tedbirler kapsamında açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı.

İtalyanlarının çoğunun açık alanlarda maske takmadığı veya maskelerini çenelerinde tuttuğu görülürken bazıları ise maske takmaya devam etti.

İtalyan vatandaş Francesco yaptığı açıklamada, “Bu sıcaklarla da tam bir nefes aldık. İnsan ne kadar boğulduğunu şimdi anlıyor. Herkes ve geri kalan ülke için bundan sonra böyle olmasını diliyorum” dedi.

Diğer bir vatandaş Roberto ise, “Ferahlık ve özgürlük hissi. Sadece kapalı ve kalabalık yerlere yaklaşınca takmak için maskemi çenemde tutuyorum” ifadelerini kullandı.