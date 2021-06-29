Hollanda'da çiftlik evinde 3 ton kokain ele geçirildi: Piyasa değeri 195 milyon euro

Hollanda polisi, yaklaşık olarak 3 ton kokain ile milyonlarca euro ele geçirdiklerini belirterek, bu Amsterdam tarihinde el konulan en büyük uyuşturucu sevkiyatlarından biri olduğunu açıkladı. Kokainin piyasa değerinin 195 milyon euro (232 milyon dolar) olduğu belirtildi.

Amsterdam polisi, bir çiftlik evine yaptığı baskında yaklaşık 3 ton kokain ele geçirdi.

Hollanda polisinden yapılan yazılı açıklamada, operasyonun Uithoorn Belediyesine bağlı De Kwakel köyündeki bir çiftlikte yapıldığı belirtildi.

Kokainin piyasa değerinin 195 milyon euro (232 milyon dolar) olduğu belirtilirken, bu şimdiye dek Amsterdam polisinin ele geçirdiği en büyük uyuşturucu miktarlarından biri olduğu vurgulandı.

Operasyonda, 2 bin 993 kilogram kokainin yanı sıra 11.3 milyon euro nakit para ile 6 silah ve çok sayıda lüks eşyaya da el konulduğu ifade edildi.

Muhammed Ali hakkında değeri 12 bin 500 euro'luk bir kitap da ele geçirildi

Ele konulan eşyalar arasında, pahalı şaraplar, antika araba ve efsanevi boksör Muhammed Ali hakkında değeri 12 bin 500 euro'luk bir kitap da bulunuyor.

Baskında yakalanan 54 yaşındaki kişi ile kaçmaya çalışan 29 yaşındaki bir kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.