Ukrayna ordusu, personel sayısında artış yapacak

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in, ordunun personel sayısının artırılmasına yönelik tasarısı Yüksek Rada genel kurulunda oylandı.

Milletvekillerinin çoğunluğunun kabul ettiği tasarıya göre, Ukrayna ordusunda asker ve sivil personel sayısı yüzde 4.4 artırılarak 261 bin kişiye çıkarılacak.

Yapılan artışla asker sayısı 215 bine ulaşacak, kalanlar sivil personelden oluşacak.

Ukrayna ordusunda, halihazırda 204 bini asker olmak üzere 250 bin personel çalışıyor.