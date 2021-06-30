İskoçya'da yaklaşık 2 bin Kovid-19 vakasının EURO 2020 ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı

İskoçya Halk Sağlığı (PHS), ülkede tespit edilen bin 991 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının EURO 2020 müsabakaları ile bağlantılı olduğunu ve bunların üçte ikisinin EURO 2020 kapsamında 18 Haziran'da İngiltere-İskoçya maçını izlemek için Londra'ya gidenlerden oluştuğunu duyurdu.

EURO 2020 futbol heyecanını statta yaşamak isteyen taraftarların bir kısmına koronavirüs bulaştı. İskoçya Halk Sağlığı (PHS), ülkede Kovid-19 olduğu tespit edilen bin 991 kişinin üçte ikisinin, 18 Haziran'da oynanan İngiltere-İskoçya maçını izlemek için Londra'ya giden İskoç taraftarlar olduğunu açıkladı.

Vakaların 397'sinin Londra'da yer alan Wembley Stadyumu'ndaki maça izleyici olarak katıldığını bildiren PHS, 55 vakanın İskoçya'nın Glasgow kentinde oluşturulan futbolseverlerin eğlenmek ve kutlama yapmak için bir araya geldiği 'taraftar bölgesi' ile bağlantılı olduğunu bildirdi.

Ayrıca PHS, 38 vakanın Glasgow'da yer alan Hampden Park Stadyumu'nda oynanan İskoçya - Hırvatistan maçıyla, 37 vakanın İskoçya-Çekya maçıyla bağlantılı olduğunu ifade etti.

PHS, EURO 2020 Kovid-19 vakaları ile yakın temas haline olanlara yönelik tüm halk sağlığı önlemlerinin alındığından emin olmak için çalışmaların yürütüldüğüne de dikkat çekti.

Tespit edilen 10 vakadan 9'u erkek

Bin 470 koronavirüs vakasının, 20 ila 39 yaşları arasında ve her 10 kişiden 9'unun erkek olduğu kaydedildi.

Toplu eğlence mekanlarına katılım ise, tüm taraftarların yüzde 34'ünü kapsıyor.