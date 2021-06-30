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    Kedi

    Kedilerde yüzde 70 ölümle sonuçlanan hastalığa neden olan kuru mama geri çağrıldı: 2 ayda en az 130 kediyi öldürdü

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    İngiltere’de, Türkiye'den de satın alınabilen ünlü bir kedi maması markasının ürünleri, kedilerde ölümcül pansitopeni hastalığına neden olduğu gerekçesiyle geri çağrıldı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yüzde 70 ölüm oranına sahip olan hastalıkla ilişkili 278 vaka tespit edildiği duyuruldu.

    İngiltere’de onlarca çeşit kedi maması, kedi ölümlerindeki artışla bağlantılı olduğu endişesiyle satıştan çekildi ve geri çağrıldı.

    NTV'nin haberine göre Gıda Standartları Ajansı (FSA), Nisan 2021'den bu yana 130’u aşkın kedinin pansitopeni hastalığı nedeniyle öldüğünü belirterek, kedi sahiplerini Fold Hill Foods tarafından üretilen mamaları evcil hayvanlarına vermemeleri konusunda uyardı.

    Pansitopeni, kedilerde kırmızı kan hücrelerinin üretiminin yavaşlamasına neden oluyor. Hastalık, iştahsızlık, diş eti kanaması, morarma, ateş ve burun kanamaları ile kendini gösterek, kısa bir süre sonra ölüme yol açıyor.

    İngiltere’nin başkenti Londra'da yaşayan 26 yaşındaki Alex Padovano pansitopeni nedeniyle üç aylık yavru kedisini kaybettiğini söyledi.

    Geçen yıl, Penelope adında üç aylık bir yavru kedi sahiplenen Padovano evcil hayvanını bir süre boyunca AVA adlı mamayla sorunsuz beslediğini, ancak daha sonra Penelope'nin bir kemik iliği hastalığına yakalandığını açıkladı.

    Kedisinin, kulaklarından ve ağzından kan geldikten sonra hayvanı veterinere götürdüğünü ve kan nakli için 3 bin 500 sterlin (yaklaşık 42 bin 300 lira) ödediğini açıkladı. Ancak tedavi işe yaramadı ve yavru kedi hayatını kaybetti.

    "Penelope’un ölümü benim için hem ruhsal hem de maddi olarak yıkıcı oldu. O küçük bir enerji yumağıydı. Ölümüne mamasının neden olduğunu öğrendiğimde öfkelendim ve kandırıldığımı hissettim. Hiçbir şey küçük dostumu geri getiremeyecek” dedi.

    Diğer taraftan, Kraliyet Veteriner Koleji (RVC), bu hafta pazartesi günü itibariyle yüzde 70 ölüm oranına sahip 278 kedi pansitopenisi vakası bulduklarını duyurdu:

    Kurum tarafından yapılan açıklamada, "Paylaşılan verilere göre, çoğu kedi bir veteriner tarafından görülmeden önce yaklaşık iki gün boyunca bazı spesifik olmayan işaretler gösteriyor. Yaygın belirtiler uyuşukluk ve iştah kaybıdır, ancak bazı durumlarda spontan kanama veya morarma belirtileri görülüyor. Kedi sahiplerinin, veteriner hekimleriyle iletişime geçmelerini tavsiye ediyoruz” şeklinde uyarı yapıldı.

    Kraliyet Veteriner Koleji (RVC), uyarısına şu şekilde devam etti:

    “Mama ile bu bariz ilişki göz önüne alındığında, FSA'nın ürün geri çağırma bildirimini memnuniyetle karşılıyoruz. Bu kedilerde pansitopeninin nedeni olarak mamayı kesin olarak belirlememiş olsak da, konuyu araştırmak ve evcil hayvan maması endüstrisi ve düzenleyici kurumlarla bağlantı kurmaya devam ediyoruz. Bu oldukça ciddi bir durum.”

    Fold Hill Foods genel müdürü Ben Mankertz ise "Kedi sahipleri olarak, bu durumun aileler için ne kadar üzücü ve stresli olduğunu tamamen anlıyoruz ve mamaın neden olduğu doğrulanmasa da şimdiden önlem almaya çalışıyoruz” dedi.

    Geri çağrılan kedi mamaları ise şöyle:

    • Applaws için:

    -Applaws kuru mama tavuklu, 400g, 2kg ve 7.5kg

    -Applaws kuru mama tavuk ve somonlu, 400g, 2kg ve 7.5kg

    -Applaws yavru kedi kuru maması, tavuklu 400g, 2kg ve 7.5kg

    -Applaws kuru mama tavuklu ve kuzulu, 400g, 2kg ve 7.5kg

    -Applaws kuru mama tavuklu ve ördekli, 400g, 2kg ve 7.5kg

    -Applaws kuru kedi maması okyanus balıklı, 350g, 1.8kg ve 6kg

    • Sainsburys için:

    -Sainsburys Hipoalerjenik Tarif, somonlu tam kuru kedi maması 1 + yıl 800g

    -Sainsburys Hipoalerjenik Tarif, tavuklu tam kuru kedi maması 1 + yıl 800g

    • Pets at Home Ava için:

    -Ava Yavru Tavuk 300g ve 2kg

    -Ava Yetişkin Tavuk 300g, 2kg ve 4kg
    -Ava Yetişkin Balık 2kg
    -Ava Olgun Tavuk 7+ 2kg ve 4kg
    -Ava Senior Tavuk 12+ 2kg
    -Ava Hassas Cilt ve Mide 1.5kg
    -Ava Kilo Yönetimi 1.5kg
    -Ava Tüy Topu 1.5kg
    -Ava Ağız Bakımı 1.5kg
    -Ava British Shorthair 1.5kg
    -Ava İran kedisi 1.5kg
    -Ava Maine Coon 1.5kg

    • Wilko için:

    -Wilko tavşan / tavuk / sebze 950g

    -Wilko somon ve ton balıklı kuru kedi maması 800g

    -Wilko sığır ve tavuklu kuru kedi maması 800g

    -Wilko aktif ve sağlıklı, somonlu 800g

    -Wilko aktif ve sağlıklı, tavuk 2kg
    -Wilko aktif ve sağlıklı, somon 2kg
    -Wilko aktif ve sağlıklı, 7 kg+ 800g

     

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