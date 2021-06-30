AB, İngiltere'nin Kuzey İrlanda'ya et ürünleri gönderebilmesi için ek süre verdi

Avrupa Birliği (AB), üyelikten ayrılan İngiltere'nin 3 ay daha Tek Pazar içinde kalan Kuzey İrlanda'ya salam, sosis ve kıyma gibi et ürünleri gönderebileceğini bildirdi.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic, Brüksel'de İngiltere-AB ilişkileri ve taraflar arasında son dönemde özellikle işlenmiş et ürünleri konusunda yaşanan anlaşmazlık hakkında basın toplantısı düzenledi.

İngiltere'nin AB ile yapılan ayrılık anlaşması ve ona bağlı protokolü uygulamada 'eksiklikleri' olduğunu belirten Sefcovic, "Protokolün tam anlamıyla uygulanması konusunda kararlılığımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Sefcovic, yaşanan sorunlara karşı Kuzey İrlanda'daki bütün toplulukların çıkarına olacak çözümler aramaya devam ettiklerini ifade ederek amaçlarının Kuzey İrlanda'da barış ve istikrarı korumak ve fiziki sınır kontrolü uygulamasını önlemek olduğunu anlattı.

İngiltere'nin AB'den Kuzey İrlanda'ya sosis, salam ve kıyma gibi soğutulmuş et ürünleri gönderilmesine yönelik sürenin uzatılmasını talep ettiğine dikkati çeken Sefcovic, bunu 30 Eylül tarihine kadar uzatmayı kabul ettiklerini söyledi.