Rus Urals petrolünün fiyatı, Avrupa'da 2018'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü

Uluslararası fiyat ajansı Argus, Rus Urals marka petrolünün varil fiyatının Avrupa'da 74 doların üzerine çıkarak, Ekim 2018'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını bildirdi.

Önde gelen uluslararası fiyat ajanslarından Argus, Rus Urals marka petrolünün varil fiyatının Avrupa'da yılın başından bu yana 1.5 kat artarak 74 doların üzerine çıktığını ve Ekim 2018'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını belirtti.

Ajansın verilerine göre, Urals petrolünün fiyatı Kuzeybatı Avrupa'da 29 Haziran itibarıyla bu yılın başına göre yüzde 53 artarak varil başına 74.01 dolara ulaştı. Urals petrolünün fiyatı 25 Haziran’da varil başına 74.75 dolara çıkarak, 2018’den bu yanaki en yüksek seviyeyi görmüştü.

Sputnik’e konuşan Argus Export dergisi editörü Diana Muhametzyanova, “Rus Urals petrolünün fiyatı Avrupa'da geçen hafta sonu Ekim 2018'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Kovid-19'a karşı toplu aşılamalarla bağlantılı olarak karantina kısıtlamalarının hafifletilmesi, hammaddelere yönelik küresel talebin artmasını sağlayarak fiyatları destekledi” dedi.

Muhametzyanova ayrıca, Urals petrolünün fiyatının Akdeniz'de 80-100 bin tonluk sevkiyatlarda bu yılın başına göre yüzde 49 artarak varil başına 74.81 dolara ulaştığını kaydetti.