Hollanda'da Amsterdam Belediyesi, ülkenin köle ticaretindeki rolü sebebiyle özür diledi

Amsterdam Oosterpark'taki Hollanda Ulusal Kölelik Tarihi Anıtı önünde yapılan törene katılan Amsterdam Belediyesi Başkanı Femke Halsema, konuşmasında Hollanda'nın kolonyal tarih ile yüzleşmesi açısından bugünün önemli bir gün olduğunu dile getirdi.

Today's newsletter: Amsterdam mayor apologises for slavery; pets may catch Covid from their owners; Covid death toll nears 29,000 - https://t.co/jWXLKaZlPF pic.twitter.com/NkgBzTslNR — DutchNews.NL (@DutchNewsNL) July 1, 2021

​Hollanda'da hükümeti kurmakla görevlendirilen geçici hükümetin İçişleri Bakanı Kajsa Ollongren de törende bir konuşma yaptı.

'Hükümet için örnek teşkil edecektir'

Amsterdam Belediyesinin aldığı özür kararının mimarı olarak gösterilen DENK Partisi Amsterdam Belediye Meclisi Üyesi Eduard Mangal, sürecin 1.5 yıl sürdüğünü belirtti.

Özür mesajının tarihi bir adım olduğunu belirten Mangal, "Bu adım diğer devlet kurumları ve hükümet için de bir örnek teşkil edecektir" dedi.

DENK Partisi'nin Amsterdam Belediye Meclisi'ndeki bir diğer üyesi Numan Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Hollanda hükümeti kölelik tarihiyle yüzleşmek istemiyor" ifadelerini kullandı.

'Hükümet özür dilemekten kaçınıyor'

Hollanda'nın bugünkü refah düzeyine ulaşmasında kölelik sisteminin rolüne değinen Yılmaz, "Hükümet, kölelik zamanındaki sorumlulukları sebebiyle tazminatla karşılaşmamak için özür dilemekten kaçınıyor" dedi.

Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte, geçen yılki törenlerde, toplumda çok fazla kutuplaşmaya yol açacağı gerekçesiyle ülkesinin kölelik tarihi için özür dilemeyeceğini açıklamıştı.

Hollanda hükümeti, kölelik geçmişi için özür ve tazminat yerine, 2023'ü köle ticaretini anma yılı ilan etmeyi düşündüğünü açıklamıştı.