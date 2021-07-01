Hollanda'da F-16 binaya çarptı: 2 yaralı

Hollanda'da F-16 uçağının Leeuwarden Hava Üssü'nde bir binaya çarpması sonucu 2 kişinin yaralandığı bildirildi.
Leeuwarden Hava Üssü'nde düzenli olarak antrenman uçuşu yapan Belçika'ya ait F-16 uçağının kalkış sırasında hava üssünde bir binaya çarptığı belirtildi.
Hollanda Hava Kuvvetleri, F-16'nın kalkış sırasında binaya çarptığını pilot dahil olmak üzere 2 kişinin yaralandığını doğruladı.
'Pilotun kendisini emniyete almayı başardığı' ifade edilen açıklamada, kazanın nedeninin belirlenemediği ve konunun araştırıldığı kaydedildi.
Donderdagochtend heeft er een incident plaatsgevonden met een F-16 jachtvliegtuig op vliegbasis Leeuwarden. Momenteel zijn we bezig de situatie in kaart te brengen, meer informatie volgt zodra er meer bekend. #luchtmacht @VRFryslan @VlbLeeuwarden— Koninklijke Luchtmacht (@Kon_Luchtmacht) July 1, 2021
Uçağın alev almadığı bildirilen kazada, yaralıların tedavilerine hastanede devam edildiği kaydedildi.
Pilot ejects from Belgian F-16 at Leeuwarden airbase in The Netherlands. Condition of the pilot currently unknown. https://t.co/hBeE11jHw9 pic.twitter.com/LQiPFLUfNl— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 1, 2021
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