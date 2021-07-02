Maltalı yüzücü hiç durmadan İtalyan adasından ülkesine 125.6 kilometre yüzdü

İtalya ve Malta basınına yansıyan haberlere göre, İtalya'nın Akdeniz'deki adalarından Linosa'dan 28 Haziran Pazartesi yüzmeye başlayan Agius, 52 saat durmadan 125.6 kilometrelik mesafe katederek Malta'nın Gozo Adası'na 30 Haziran Çarşamba akşamı geç saatlerde ulaşmayı başardı.

🇲🇹 On behalf of the whole nation, I want to congratulate Neil Agius for the world record he achieved for the longest open-water swim as he swam more than 130km from Linosa to Malta. Congratulations! #waveofchange #DoubletheWave pic.twitter.com/OIz8BsRfVL — President of Malta (@presidentmt) June 30, 2021

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Agius'a parkuru boyunca 24 kişilik destek ekibi eşlik ederken Maltalı yüzücüye her 29 dakikada bir yapılan mini molalarla su ve sıvı gıda verildi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Neil Agius (@neil.agius)'in paylaştığı bir gönderi

35 yaşındaki Agius, 10 saatlik dinlenmenin ardından yaptığı açıklamada, destekçilerine teşekkür ederek biraz kas ağrısı ile ağzı ve burnunu yakan deniz tuzunun acısını hissettiğini belirtti.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Neil Agius (@neil.agius)'in paylaştığı bir gönderi

Agius'un bu yüzüşünün, ilgili uluslararası kuruluşlar tarafından onaylanması halinde, 2014'te Bahamalar'da South Eleuthera adasından Nassau'ya 41 saat 21 dakikada 124.4 kilometre yüzen Avustralyalı Chloe McCardle'ın rekoru da geliştirilmiş olacak.

Record-holder applauds Neil Agius for epic swim https://t.co/1Vd4EL7Lvd — Times of Malta (@TheTimesofMalta) July 2, 2021

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Agius'un ilk aşamada 130 kilometre yüzmeyi planladığı ancak denizin dalgalı olması sebebiyle rotasını biraz daha kısalttığı ifade edildi.

Eski yüzücü olan ve Malta'yı 2004 Atina Olimpiyat Oyunları'nda temsil eden Agius, ülkesinde yüzme antrenörlüğü yapıyor, aynı zamanda da denizlerin kirlenmesi konusuna dikkati çekmek için çalışmalar yapıyor.

McCardle: Onaylanana kadar rekor sahibi olarak kalacağım

Agius'u elde ettiği başarı nedeniyle tebrik eden McCardle, "Ona gerçekten her şeyin en iyisini diliyorum" dedi ancak henüz unvanından vazgeçmeye tam olarak hazır olmadığını, "Tabii ki onaylanana kadar rekor sahibi olarak kalacağım" ifadeleriyle dile getirdi.