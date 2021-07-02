Ukrayna’da bir kasaba Sovyet ismini bıraktı, eski ismi New York’u geri aldı

Ukrayna, Sovyet geçmişi ile kendini mesafelendirme amacıyla, ülkenin doğusundaki cephe hattının yakınlarında bulunan bir kasabaya, eski ismi olan New York’u geri verdi.

Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk bölgesinde yer alan Novgorodske kasabası, eski ismini geri almak için bir süredir uğraşıyordu. Kasaba halkının çabaları neticesinde Ukrayna parlamentosu da bu küçük yerleşim yerinin isminin New York olarak değiştirilmesine dünkü oylamada onay verdi.

Donetsk’teki ayrılık yanlısı milislerin denetiminde olan yerleşim yerlerinin çok yakınında yer alan bu kasabanın isminin değiştirilmesini, 300’ü aşkın parlamenter destekledi.

New York kenti ile hiçbir benzerliği olmayan 12.000 nüfuslu bu kasaba, Çariçe Büyük Yekaterina döneminde Rusya’ya gelen Mennonit Kilisesi üyeleri tarafından kurulmuştu. Kasabanın ismi, 1951 yılında Sovyet yetkilileri tarafından ideolojik çağrışımı nedeniyle değiştirilmişti.

Sovyet sembollerini yasaklayan yasa parlamentodan 2015’te geçmişti

Ukrayna, Sovyet geçmişinden kopmak istemesi nedeniyle 2015’te, Sovyet sembollerinin yasaklanmasını içeren bir yasa kabul etmişti. Bu sırada ABD, kasabanın isminin New York olarak değiştirilmesini, Ukrayna ile arasındaki yeni bir ‘ortaklık’ gibi görmüşe benziyor.

ABD: Yeni isminizi çok tuttuk

Ülkenin Kiev’deki büyükelçiliğinden Twitter’da yapılan bir açıklamada, “@ua_parliament’da (Ukrayna parlamentosunda) çeşitli partilerin desteği ile tarihi ismine geri dönmesi konusunda uzlaşı sağlanan Donetsk Bölgesi’ndeki New York halkına tebrikler!” denildi.

Açıklama şöyle devam etti:

“Yakın ilişkilerimizin kutlamasını yapmak için yeni bir sebebimiz var. Yeni/eski isminiz çok tuttuk!”