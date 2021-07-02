Norveç'te sosyal medyadaki filtreyle mücadele düzenlemesi

Norveç, sosyal medyada filtreler ve dijital dokunuşlarla fotoğraflara yapılan 'gerçekçi olmayan güzellik' anlayışına karşı yasalarda bir düzenleme yaptı. Düzenleme, kral tarafından onaylanması durumunda, sosyal medya fenomenleri ve şirketleri yaptıkları en basit filtreyi bile belirtmek zorunda bırakacak.

Norveç’te, sosyal medya platformlarında, büyük takipçi sayılarına sahip ve 'fenomen' olarak bilinen kişilere yönelik yeni bir düzenlemeye gidildi.

Pazarlama Faaliyetleri yasasındaki değişiklik kapsamında gerçekleştirilen düzenleme, gerçekçi olmayan güzellik standartlarıyla mücadele etme çabalarının bir parçası olarak yapıldı.

Çocuk ve Aile İşleri Bakanlığı'nın tarafından hazırlanan yasanın bir parçası olarak sunulan düzenleme, kişi vücut görünümünü manipüle eden sosyal medya paylaşımları ve reklamlarının kesin bir şekilde işaretlenmesi sağlayacak.

Norway makes it ILLEGAL for influencers to post retouched photos without saying they've been edited https://t.co/VNdRA9ZIfA — Daily Mail Online (@MailOnline) July 2, 2021

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Düzenleme yürürlüğe girdiğinde, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlardan para kazanan fenomenler, 'dokunulan' ya da üzerine oynama yapılan gönderilerini yasal olarak hükümet tarafından tasarlanan bir işaretle etiketlemek zorunda olacak.

11 Haziran'da Norveç parlamentosu tarafından onaylanan yasayla birlikte, işaretleme uygulaması, basit filtrelerin kullanımı da dahil olmak üzere birinin vücut boyutunu, şeklini veya cildinin görünümünü etkileyen herhangi bir değişikliğin olduğu fotoğraflar için geçerli olacak.

15'e karşı 72 gibi net bir çoğunlukla kabul edilen yasa, Kral'ın onaylamasının ardından geçerli kılınacak.

Düzenleme sadece sosyal medya fenomenlerini değil, aynı zamanda fotoğraflarda değişiklik ya da oynama yapan tüm şirketleri etkileyecek.

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