Putin, Macron ile Ukrayna, Libya ve Karabağ'ı görüştü

Kremlin Basın Dairesi, Rusya lideri Putin ve Fransız mevkidaşı Macron arasında yapılan telefon görüşmesinde Ukrayna, Libya ve Dağlık Karabağ’daki durumun ele alındığını bildirdi.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, telefonla gerçekleştirdikleri görüşmede Ukrayna, Libya ve Dağlık Karabağ’daki durumu ele aldı.

Açıklamada, “Uluslararası ilişkilerde Rusya ve Fransa arasındaki etkileşime ilişkin konular kapsamlı bir şekilde ele alındı. Avrupa kıtasındaki istikrar ve güvenlik sorunlarına özel önem verildi. Buna bağlı olarak, iki ülke liderinin Ağustos 2019'da Bregancon'da Avrupa'da yeni bir güvenlik mimarisi ve güven ortamının oluşturulmasına yönelik ortak çalışma yapılması konusunda vardıkları anlaşmaların güncelliğini koruduğu kaydedildi” denildi.

Ukrayna kriziyle ilgili olarak iki ülke liderinin, çözümün tek alternatifinin 2015’te kabul edilen Minsk Tedbir Paketi'nin uygulaması için müzakere sürecinin hızlandırılması gerektiği konusunda hemfikir oldukları belirtilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Rusya Devlet Başkanı, Normandiya formatı da dahil olmak üzere, üstlenilen tüm çabaları sabote eden Kiev'in yıkıcı eylemlerine dikkat çekerek, Ukrayna makamlarının her şeyden önce, Donetsk ve Lugansk ile doğrudan diyalog kurması ve Donbass'ın özel statüsünü yasallaştırmasına yönelik yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.”

Putin’in 9 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021 tarihlerinde varılan Dağlık Karabağ'a ilişkin üçlü anlaşmaların uygulanmasındaki ilerleme hakkında bilgi verdiği kaydedildi.

Görüşmede, Libya’daki çözüm sürecine de değinildiğine yer verilen açıklamada, “Libya'da çözüm süreci konusu ele alındı. İki taraf da, tüm önemli Libya güçlerinin katılımıyla siyasi sürecin ilerlemesine daha fazla katkı sağlanması gerektiğinin altını çizdi” denildi.