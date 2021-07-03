Ukrayna'da kadın askerler topuklu ayakkabıyla yürüyüş yaptı

Ukrayna'da yapılacak 'bağımsızlık günü' için düzenlenen provalara dair Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı görüntülerde kadın askerlerin topuklu ayakkabılarla yürütüldüğün görüldü.

Askeri okul öğrencisi Ivanna Medvid, Savunma Bakanlığı'nın sitesi ArmiaInform'a yaptığı açıklamada, "Bugün ilk kez provaya topuklu ayakkabıyla çıktık. Normal asker botlarıyla yapmaktan biraz daha zor ama deniyoruz" dedi.

Ukrayna eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko'ya yakın bazı kadın milletvekilleri parlamentoya ellerinde ayakkabılarla gelip Savunma Bakanlığı'nın kadın askerleri topuklu ayakkabı ile yürütmesini destekledi.

Haber Global'de yer alan habere göre, kadın askerlerin de tıpkıhayatlarını riske attığını belirtenise olası sağlık risklerine dikkat çekerek, "Daha aptalca ve zararlı bir fikir düşünmek çok güç. Kadın askerler alay konusu olmayı hak etmiyor" dedi.

Yasama Meclis Başkan Yardımcısı Olena Kondratyuk da tepkisini dile getirerek, kadın askerleri aşağıladıkları için yetkililerin özür dilemesini ve konuyla ilgili soruşturma başlatılmasını talep etti.

Kondratyuk , Ukrayna'nın Donbass'a yönelik saldırılarında 2014'ten bu yana 13 bin 500'ten fazla kadın askerin savaştığını ifade etti.

Siyasi yorumcu Vitali Portnikov, bazı Ukrayna yetkililerinin kafa yapısının 'Orta Çağ' zihniyetine sahip olduğunu söyledi ve bir başka yorumcu ve eski tenisçi Mariya Şarapova da Savunma Bakanlığı'nı cinsiyetçi olmakla suçlayarak "Topuklu ayakkabılar güzellik sektörünün kadınlara dayattığı bir alay konusudur" dedi.

Sosyal medyada kullanıcıları da karara tepki göstererek, kadın askerlerin cinselleştirildiğini söyleyerek geçit töreninde askerlere bu ayakkabıların giydirilmemesini talep etti.