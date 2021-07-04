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    İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock

    İngiltere'de eski Sağlık Bakanı Hancock'un istifasını ücretsiz kebap dağıtarak kutladılar

    © REUTERS / POOL
    Avrupa
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    İngiltere'de bir restoran, eşini aldattığına dair fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından istifa eden Sağlık Bakanı Matt Hancock'un görevini bırakmasını, ücretsiz bin kebap dağıtarak kutladı.

    İngiltere'de bir restoran, eski Sağlık Bakanı Hancock'un istifasını ücretsiz bin kebap dağıtarak kutladı.

    Başkent Londra'da 5 şubesi bulunan ve kebaplarıyla ünlü restoranın işletmecileri, Old Street'teki şubelerinde, istifa eden eski Bakan Hancock'un görevini bırakmasını farklı bir yöntemle kutlayarak gündeme geldi.

    Restoranın sosyal medya hesabından, istifasını memnuniyetle karşıladıkları bakanın elinde kebapla fotoğraflarını paylaşan işletme sahipleri, Hancock'un görevi bırakmasını kutlamak için bin  kebabın halka ücretsiz dağıtılacağını duyurdu.

    Bakanın istifasının ücretsiz kebap dağıtılarak kutlanması, müşteriler tarafından da memnuniyetle karşılandı.

    ​Restorana gelen ve kebabı çok sevdiğini söyleyen müşterilerden biri, Hancock'un geç de olsa istifa ederek doğru olanı yaptığı belirtti ve "Daha önce istifa etse daha iyi olurdu ama hiç olmamasından iyidir" ifadesini kullandı.

    Restoranda çalışan şeflerden Sam, herkesin Hancock'un kararlarından bıktığını dile getirerek, "Bu (Hancock'un istifası) kesinlikle kutlamamız gereken bir şeydi" değerlendirmesinde bulundu.

    Ortakları Ed, Stephen ve Manu'nun daha önce Türkiye'de bulunduğunu ve Adana'yı ziyaret ettiğini söyleyen Sam, burada Adana kebabın tarifini öğrendiklerini söyledi.

    Restoran sahipleri, kutlama etkinliği kapsamında, kanserle mücadeleyi destekleyen bir hayır kurumu için de bağış topladı. İşletme, bağışın bin sterlini geçmesi durumunda 100 kebap daha dağıtacaklarını açıkladı. Restoranın menüsünde, eski teknikler ve ateşte pişirme yöntemiyle hazırlanan kebaplar arasında Adana'nın coğrafi işaret tescilli ürünü "Adana kebabı" da yer alıyor.

    Le Bab'ın kurucu ortağı Stephen Tozer, yaptığı açıklamada, Matt Hancock'un ayrılışının hem kebap endüstrisi hem de insanlık için çok önemli ve güzel bir olay olduğunu belirterek, "Bu olayın unutulmasına izin veremezdik. Bin bedava kebaptan daha iyi kebap ve insanlık kutlaması ne olabilir? Ayrıca iyi şeyler için biraz para toplamak amacıyla iyi hisleri kanalize etmek istiyoruz" dedi.

    ​​​​​​​The Sun gazetesi, 25 Haziran'da, evli olan Hancock'un yine evli olan eski lobici Gina Coladangelo'yu bakanlık binası içinde öperken gösteren güvenlik kamerası görüntülerinden alınan fotoğrafları yayımlamıştı. Haberde, Hancock'un, üniversite arkadaşı Coladangelo'yu, geçen mart ayında 6 aylık bir sözleşmeyle ücretsiz danışman olarak atadığı ve daha sonra ona Sağlık Bakanlığı yönetiminde bir görev verdiği ancak bunu ilgili birimlere bildirmediği belirtilmişti.

    Haberin ardından yazılı açıklama yapan Hancock, sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiğini kabullense de "ülkeyi salgından çıkarmak için çalışmaya odaklanmaya devam edeceğini" duyurmuştu. Ancak baskılara daha fazla dayanamayan Hancock, sosyal mesafe kurallarını ihlal etmesini gerekçe göstererek, 26 Haziran'da istifa etmişti.

    Habere konu olan fotoğrafların çekildiği 6 Mayıs'ta hükümet, vatandaşlardan hane halkı dışından insanlara sarılmamalarını istiyordu.

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