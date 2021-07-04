Güney Kıbrıs'ta 1974 sonrasının en büyük yangını: Ölü sayısı 4'e çıktı, köylüler ormanlara ağlıyor

Limasol 'dan Larnaka'ya 55 kilometrekarelik bir alana yayılan yangında 4 Mısırlı işçinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Rum lider Anastasiades'in teselli etmeye çalıştığı 70 yaşındaki çiftçi Andreas Costa, yanan ağaçlara ağlayarak "Yeniden büyümeleri en az 10 yıl alacak. Nasıl hayatta kalacağız? Her şey yandı" dedi.

Güney Kıbrıs'ta dün başlayan ve Limasol yakınlarından Larnaka'ya kadar geniş bir alana yayılan yangında ölenlerin sayısı 4'e çıktı.

İçişleri Bakanı Nicos Nourris, Larnaka'ya bağlı Odos köyünde bir çiftçinin dört Mısırlı işçisinin kayıp olduğunun bildirilmesinin ardından, arabalarının yanmış olarak bulunduğunu ve 400 metre mesafede cansız bedenlerine ulaşıldığını açıkladı.

Nouris, 'hem maddi hasar hem de insan kaybı açısından en yıkıcı yangını yaşadıklarını' belirtti.

Felaket bölgesine giden Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades, 'trajedi' diye nitelediği yangının '1974'ten beri Ada'da yaşanan en büyük orman yangını olduğunu, hükümetin kurbanların yakınlarına ve mağdurlara acil yardımda bulunacağını' söyledi.

Ormancılık İdaresi yöneticisi Çaralambos Aleksandru da "Bu, Kıbrıs tarihinde görülen en büyük yangın" dedi.

Rum hükümetinin Avrupa Birliği (AB) ve İsrail başta olmak üzere uluslararası yardım çağrısı yapmasının ardından, Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos, 11 uçağın yangın söndürme çalışmalarını sürdürdüğünü, gün içerisinde Yunanistan'dan bir uçağın yangın söndürme çalışmalarına katılacağını, İsrail ve İtalya'dan da ikişer uçağın yardım için gelmesinin beklendiğini söyledi.

Pelekanos, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangının kontrol altına alınması konusunda kritik durumun devam ettiğini aktardı.

© REUTERS / ANDREA ANASTASIOU Larnaka yakınındaki Ora köyünde bir erkek çocuğu, yaklaşan orman yangınını endişeyle izledi. Elektrik hatlarının yanması sonucu bölgede kesintiler de yaşandı.

Trodos Dağları'nın eteklerinde çam ormanları ve yoğun bitki örtüsüyle kaplı 55 kilometrekarelik bir alanı tahrip eden yangında en az 10 yerleşim birimi etkilenirken onlarca ev kül oldu.

Güney Kıbrıs'ın en güzel dağ köylerinden bazılarının bulunduğu bölgede yaşayanlar, yemyeşil çamlarla meyve bahçelerinin gri çorak bir arazide için için yanan siyah kütüklere dönüştüğünü dile getirdi.

Anastasiades'in teselli etmeye çalıştığı 70 yaşındaki çiftçi Andreas Costa, ağlayarak "Yeniden büyümeleri en az 10 yıl alacak. Nasıl hayatta kalacağız? Her şey yandı" dedi.

Kundakçılık olarak görülen yangında rolü olduğu şüphesiyle yakalanan 67 yaşındaki bir zanlının, Limasol'da çıkarıldığı mahkemede 8 gün daha gözaltında tutulmasına karar verildi. Polis, bir görgü tanığının yangın başladığı sırada zanlıyı Arakapas köyünden aracıyla ayrılırken gördüğü bilgisini paylaştı.

Nisan ayından beri çok seyrek yağış alan ve son günlerde hava sıcaklığı 40 dereceyi geçen Güney Kıbrıs'taki yangınla ilgili soruşturma ekibi kuruldu.

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın dün arayarak yardıma hazır olduklarını ilettiği Anastasiadis, teklifi değerlendireceklerini söylemişti.