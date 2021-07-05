Vatikan: Papa Francis ameliyat oldu, durumu iyi

Vatikan'dan Pazar günü yapılan açıklamada, Papa Francis'in Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde yapılan bağırsak ameliyatının başarılı geçtiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Papa, Prof. Luigi Sofo, Dr. Antonio Tortorelli ve Dr. Roberta Menghi'nin yardımıyla Prof. Sergio Alfieri tarafından gerçekleştirilen ve genel anestezi altında uygulanan müdahaleye iyi tepki verdi."

Roma Katolik Kilisesi'nin başkanı, daha önce bağırsağının semptomatik divertiküler darlığı nedeniyle ameliyat olmak üzere hastaneye yatırılmıştı. 84 yaşındaki Papa Francis'in genel sağlık durumunun iyi olduğu, sadece gençken akciğerlerinden birinin alınması nedeniyle nefes alma sorunları yaşadığı söyleniyor. Papa ayrıca, bir sinirin alt sırt ve bacağı etkilediği siyatikten de muzdarip olarak biliniyor.

Papa Francis, göreve geldiği 2013 yılından bu yana ilk kez hastaneye kaldırılmış oldu.