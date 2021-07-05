Slovakya Başbakan Yardımcısı Matovic Sputnik V aleyhindeki propagandadan şikayet etti

Bratislava merkezli TAZ televizyonuna konuşan Matovic, Sputnik V’nin Slovakya’daki kullanımının, Rus aşısının aleyhine yürütülen propaganda nedeniyle başlangıçta çok sınırlı kaldığını ifade etti.

Matovic, “Sputnik V aleyhine yapılan alçakça propaganda ve aşılama başlangıç tarihinin sürekli olarak ertelenmesi sonucunda aşının Slovakya'da kullanımı başlangıçta düşünülenden çok daha sınırlı oldu” dedi ve şöyle devam etti:

“Ne yazık ki bazı aptallar, özellikle bu aşıyı olmak isteyen yüz binlerce insanı ("Sputnik V" ile aşı olmaktan) korkuttu. Sonuç olarak bu insanlar hiç aşı olmayabilir.”

Matoviç, yürütülen bu kampanya sonucunda Slovakya’da Sputnik V’nin AstraZeneca aşısının akıbetini paylaştığını sözlerine ekledi.

Daha önce Sputnik V’nin tedarikini üstlenen Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF), Rus aşısının Slovakya'da iç siyasi mücadele ve uluslararası ilaç lobisinin baskısı nedeniyle şiddetli bir dezenformasyon kampanyasıyla karşı karşıya kaldığını duyurmuştu.

Slovakya, Rus Gamaleya Araştırma Merkezi’nin geliştirdiği Sputnik V aşısı ile Kovid-19'a karşı halkı aşılamaya başlamış ve AB’de (Avrupa Birliği) bu adımı atan ikinci ülke olarak kayıtlara geçmişti.

Ancak önceki gün Slovakya Sağlık Bakanı Suzana Eliashova, teslim aldıkları 200 bin doz Sputnik V aşısının 160 bininin Rusya tarafından geri alındığını açıklamıştı. Aşılarının raf ömrünün kısa süre sonra dolacağı belirtilmişti.