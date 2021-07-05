Almanya, Rusya’dan gelenlere yönelik Kovid-19 kısıtlamalarını yumuşattı

Almanya, 7 Temmuz’dan itibaren Rusya dahil bazı ülkelerden gelenler için Kovid-19 ile ilgili kısıtlamaları hafifletme kararı aldı. Almanya'nın bu kararı, Rusya’nın yanı sıra İngiltere, Portekiz, Hindistan ve Nepal için de geçerli olacak.

Almanya'da salgınla mücadeleden sorumlu Robert Koch Enstitüsü (RKI), aralarında Rusya’nın da bulunduğu 5 ülkeye yönelik Kovid-19 kısıtlamalarında hafifletmeye gidildiğini açıkladı.

Daha önce Almanya, Rusya’yı yeni Kovid-19 varyantlarının yayıldığı ülkeler listesine dahil etmişti.

Yeni karara göre Rusya, 7 Temmuz’dan itibaren vaka sayısı yüksek ülkeler listesine alınacak. Bu, Rusya’dan Almanya’ya gelenlere yönelik karantina şartlarının yumuşatılması anlamına geliyor.

Halihazırda Rusya’dan Almanya’ya gelen her kişi, aşı veya hastalığı yenmesine rağmen, 2 hafta boyunca karantinada bulunmak zorunda. 7 Temmuz’dan itibaren aşı belgesini ya da hastalığı geçirdiğine dair belgeyi veya ülkeye girişin 5. gününde yapılması gereken negatif PCR testi olanlar karantinadan çıkabilecek. Bu arada, sadece Avrup Birliği’nde kabul edilen aşılar sayılıyor.

Kısıtlamaları yumuşatma kararı Rusya’nın yanı sıra, İngiltere, Portekiz, Hindistan ve Nepal için geçerli olacak.