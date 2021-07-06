Ukrayna, Kırım'ın kaybedilmesinden Almanya ve Fransa'yı sorumlu tuttu

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, Ukrayna'nın Kırım'ı ve Gürcistan'ın bazı bölgelerini kaybetmesinde Almanya ve Fransa'nın ahlaki sorumluluğu bulunduğunu söyledi.

Forbes'a demeç veren Danilov, Fransa'nın Rusya'dan Mistral uçak gemisi siparişini 2008'de Güney Osetya'daki çatışmalardan hemen sonra aldığını öne sürerek, "Almanya ve Fransa'nın Donetsk ve Lugansk'ın bir kısmı ve Kırım karşılığında herhangi bir şey alıp almadıklarını bilmiyorum ancak ahlaki sorumlulukları var" dedi.

Almanya ve Fransa'nın 2008'deki NATO Zirvesinde Ukrayna ve Gürcistan'a üyelik planı sunulmasını engellediğini anımsatan Danilov, Alman ve Fransız temsilcilerle kapalı kapılar ardında görüştüklerinde bu konuyu gündeme getirdiğini kaydetti.

Kırım ve Sivastopol, 16 Mart 2014'te yapılan ve yüzde 96.7 'evet’ oyunun çıktığı referandum sonrasında 18 Mart 2014’te resmen Rusya'ya bağlanmıştı.