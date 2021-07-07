Dışişleri Sözcüsü Bilgiç'ten Yunan Dışişleri Bakanı'na tepki: Yunanistan, terör örgütleri için güvenli sığınaktır

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımında, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Yunan medya kuruluşu Real News'e verdiği röportajda, IŞİD hakkında Türkiye'ye yönelik suçlamalarını değerlendirdi.
Türkiye'nin IŞİD'le mücadelesine ve yabancı terörist savaşçılar konusuna yaklaşımına dikkati çeken Bilgiç, şunları kaydetti:
- "Türkiye, DEAŞ'a karşı ordusuyla sahada mücadele veren ve Suriye'de 8 bin 200 kilometrekareden fazla alanı terörden temizleyen tek NATO ülkesidir. Aynı zamanda (DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu (DMUK) çerçevesinde kurulan) Yabancı Terörist Savaşçılar Çalışma Grubu'nun eş başkanıdır ve yabancı terörist savaşçı hareketlerinin önlenmesine aktif katkı sunmaktadır.
- Türkiye'nin DEAŞ'a karşı rolünü muğlaklaştırmaya yönelik son zamanlardaki asılsız açıklamalar, siyasi saiklerden kaynaklanmaktadır. Yunanistan, utanç verici geçmişiyle, terör örgütleri için güvenli bir sığınaktır. Yunanistan tarafından Türkiye'ye sürekli iftira atılması, kendine güvensizliğinin ve suçluluk yükünün bir işaretidir."
…Recent baseless statements aimed at obscuring Turkey’s role against DAESH stems from political motives. #Greece, itself is a safe haven for terrorist organizations w/ a disgraceful track record. Repeated slandering of 🇹🇷 by 🇬🇷 is a sign of insecurity and the burden of guilt.— Tanju Bilgiç (@TanjuBilgic) July 6, 2021
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