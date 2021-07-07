Dışişleri Sözcüsü Bilgiç'ten Yunan Dışişleri Bakanı'na tepki: Yunanistan, terör örgütleri için güvenli sığınaktır

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'a "Yunanistan utanç verici geçmişiyle terör örgütleri için güvenli bir sığınaktır. Yunanistan tarafından Türkiye'ye sürekli iftira atılması, kendine güvensizliğinin ve suçluluk yükünün bir işaretidir" diyerek tepki gösterdi.