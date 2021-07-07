Fransa'da İslam dinini eleştiren öğrenciyi tehdit eden 11 kişiye hapis cezası

Fransa'da Instagram hesabında İslam dinini eleştiren paylaşımlarda bulunduğu için ölüm tehditleri alan Mila isimli bir öğrenciye ilişkin dava sonuçlandı.

Mahkeme, yargılanan 13 kişiden 11'ine Mila'yı internet ortamında tehdit ettiği gerekçesiyle süreleri dört ila altı ay arasında değişen ertelenmiş hapis cezası verdi.

Açıklamalarının ardından ölüm tehditleri alan Mila, okulunu değiştirmek zorunda kalmış, ayrıca kendisine koruma atanmıştı.

Ne olmuştu?

18 Ocak'ta Instagram hesabında canlı yayın yaparken Müslüman bir kullanıcının homofobik yorumda bulunmasına tepki gösteren Mila, “Dinden nefret ediyorum. Kuran bir nefret dinidir. Ben ırkçı değilim. Bir dine karşı ırkçı olamazsın. Düşündüğümü söyledim, beni buna pişman edemeyeceksin” yanıtını vermişti.

Ardından kullanıcılar Mila'ya ölüm tehditleriyle karşılık verdi ve tartışma ülke çapında yayıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ifade özgürlüğünden yana tavır aldı ve dine hakaretin suç olmadığını savundu.

Adalet Bakanı Nicole Belloubet de, gençlere yönelik ölüm tehditlerinin 'kabul edilemez' olduğunu söyleyerek tartışmalara dahil oldu. Ancak Belloubet, dine yönelik saldırının 'vicdan özgürlüğüne bir saldırı' anlamına geldiğini belirtti.

Fransız Senatör Laurence Rossignol, Bakan Belloubet'e anayasaya atıfta bulunarak yanıt verdi. Vekil, ülkede 'bir dinin mensuplarına hakaret etmenin yasak olduğunu, ancak 'bir dine, figürlerine, sembollerine hakaret edilebileceğini' söyledi.

Tartışmaların ardından açıklamada bulunan Mila, 'dinlerini barış içinde yaşayan insanlara hakaret ettiği' için özür dilese de "Söylediklerim hakkında kesinlikle pişman değilim, bu benim düşüncemdi" diye konuştu.