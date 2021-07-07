Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Manturov'a Macaristan'da yabancılara verilen en yüksek devlet ödülü

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Macaristan'da yabancılara verilen en yüksek devlet ödülü ile onurlandırıldı.

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov’u Macaristan’ın koronavirüse karşı yürüttüğü aşı kapmanyasına katkılarından dolayı yabancılara verilen en yüksek devlet ödülü olan 3. Derece ‘Yıldızlı Orta Haç’ Liyakat Nişanı ile ödüllendirdi.

Szijjarto, INNOPROM-2021 uluslararası sanayi fuarı’nın ödül töreninde yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen Rus Sputnik V aşısının 1 milyona yakın Macar vatandaşının hayatını kurtardığını belirtti.

Szijjarto, “Rusya'nın aşı tedarik etme olasılığını ilk sorduğum 30 Ekim'deki telefon görüşmemizi hatırlıyorum. Ocak ayında uzun ve ciddi görüşmelerin ardından sözleşme imzalandı. İki milyon doz Sputnik V aşısını belirlenen süre içinde aldık. Şu ana kadar yüzde 99.9’u kullanılmış durumda, yani neredeyse 1 milyon Macar vatandaşı bu aşı ile aşılandı” ifadelerini kullandı.

Szijjarto, Rusya ile imzalanan sözleşme ve Manturov'un şahsi kontrolü olmasaydı, Macaristan’ın AB’nin en hızlı aşı kampanyasını yürüten ülkesi olamayacağına vurgu yaparak, “Şahsi katılımınız olmasaydı, yetişkin nüfus arasında aşılanmış yüzde 75 oranına ulaşamazdık. Teşekkürler sevgili dostum!” dedi.

Manturov ise, Macaristan'ın solunum cihazları için bileşen tedarikindeki yardımına dikkat çekerek, iki ülke arasındaki aktif ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi umudunu dile getirdi.

Rus bakan, “Tüm alanlardaki ortak emeklerimizin bu değerli karşılığından dolayı teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

Macaristan geçtiğimiz ocak sonunda Sputnik V aşısının kullanımını onaylayan ilk AB ülkesi olmuştu.

Dünyanın ilk tescil edilen koronavirüs aşısı olan Sputnik V, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi'nde geliştirildi. Uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki oluşturmayan Sputnik V aşısı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.

Dünyanın en saygın tıp dergisi The Lancet, faz 3 klinik testlerinin sonuçlarına göre Sputnik V aşısının etkinliğinin yüzde 91.6 olarak teyit edildiği bir makale yayınlamıştı. Makalede Sputnik V aşısının şiddetli Kovid-19'a karşı tam koruma sağladığı vurgulanmıştı.