Belarus'un Kiev Büyükelçiliği önünde gösteri yapan gruba kimliği belirsiz kişilerce saldırı

Belarus'un Kiev Büyükelçiliği basın dairesinden yapılan açıklamada, Belarus diasporası tarafından elçilik binasının yakınında izin alınarak düzenlenen mitinge katılanların kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradığı, olayın Belarus tarafında endişeye yol açtığı belirtildi.

Açıklamada, “7 Temmuz'da Belarus diaspora üyelerinin büyükelçilik binasının yakınında izin alarak düzenledikleri mitinge katılanlar, Ukrayna vatandaşları arasından radikal unsurların saldırısına uğradı, saldırı sonucunda Ukrayna İçişleri Bakanlığı Ulusal Muhafızları dahil olmak üzere birçok kişi yaralandı. Saldırıya katılan iki Ukrayna vatandaşı gözaltına alındı” ifadelerine yer verildi.

Açıklamaya göre Belarus'un Kiev Büyükelçiliği, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'na ‘Belarus diplomatik misyonunun güvenliğini sağlamaya yönelik alınan önlemlerin yetersiz olmasından kaynaklanan’ durumla ilgili endişelerini dile getirdiği bir nota gönderdi.

Büyükelçiliğin saldırının kasıtlı ve önceden planlanmış olduğuna inandığı vurgulanan açıklamada, diplomatların kolluk kuvvetlerinden bu olayı en kısa sürede soruşturmalarını ve büyükelçilikte bu tür olayların önlenmesi için kapsamlı önlemler almalarını talep ettiği kaydedildi.

Açıklamada, “Belarus tarafı, bu olayları Belarus Cumhuriyeti'nin Ukrayna Büyükelçiliği ve personelinin güvenliğine yönelik direkt tehdit olarak değerlendiriyor. Büyükelçilik, Ukrayna tarafından Kiev kentindeki Belarus diplomatik misyonunun bitişiğindeki bölgede toplumsal asayiş ve güvenliğin sağlanmasını ve Ukrayna topraklarındaki çeşitli kışkırtıcı ve yasadışı Belarus karşıtı faaliyetlerin durdurulması için önlemler alınmasını talep ediyor” denildi.