İsviçre’den Belaruslu 78 kişi ve 7 kuruluşa yaptırım kararı

İsviçre Ekonomik İşlerden Sorumlu Devlet Sekreterliği’nden yapılan açıklamada, İsviçre makamlarının Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Belaruslu 78 kişi ve 7 kuruluşa yönelik yaptırım uygulama kararına katıldığı belirtildi.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, küçük oğlu Dmitriy, büyük oğlu Viktor ve eşi Liliya’nın yanı sıra, Rus iş insanı Mihail Gutseriyev’in de 7 Temmuz'da yürürlüğe girecek yaptırım listesine dahil edildiği kaydedildi.
Haziran ayında, Belarus'taki insan hakları ihlalleriyle ilgili durum nedeniyle Belaruslu 78 kişi ve 8 kuruluşa karşı AB yaptırımları yürürlüğe girmişti.
AB Konseyi ayrıca, haziran ayı başlarında sektörel hedefleri içeren yaptırımlara Belaruslu 166 kişi ve 15 kuruluşu dahil ederken, AB’de kurulu hava yolu şirketlerinin Belarus üzerinden geçmesi ve Belarus’a ait uçakların AB’ye üye ülkelerin hava sahası ve havaalanlarını kullanmalarına yasak getirmişti.
AB ve ABD'nin ardından İngiltere ve Kanada da Belarus’a yönelik yaptırım listelerini genişletmişti.
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