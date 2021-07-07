İsviçre’den Belaruslu 78 kişi ve 7 kuruluşa yaptırım kararı

İsviçre Ekonomik İşlerden Sorumlu Devlet Sekreterliği, İsviçre’nin AB’ye üye ülkelerin Belaruslu bazı kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırım uygulama kararına katıldığını duyurdu.

İsviçre Ekonomik İşlerden Sorumlu Devlet Sekreterliği’nden yapılan açıklamada, İsviçre makamlarının Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Belaruslu 78 kişi ve 7 kuruluşa yönelik yaptırım uygulama kararına katıldığı belirtildi.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, küçük oğlu Dmitriy, büyük oğlu Viktor ve eşi Liliya’nın yanı sıra, Rus iş insanı Mihail Gutseriyev’in de 7 Temmuz'da yürürlüğe girecek yaptırım listesine dahil edildiği kaydedildi.

Haziran ayında, Belarus'taki insan hakları ihlalleriyle ilgili durum nedeniyle Belaruslu 78 kişi ve 8 kuruluşa karşı AB yaptırımları yürürlüğe girmişti.

AB Konseyi, Belarus yönetiminin Ryanair'e ait yolcu uçağını Minsk’te acil inişe zorlaması, insan hakları ihlali ve sivil toplum üzerinde baskı uygulamasını gerekçe göstererek, bu ülkeye yönelik ekonomik yaptırımlar uygulama kararı almıştı.

AB Konseyi ayrıca, haziran ayı başlarında sektörel hedefleri içeren yaptırımlara Belaruslu 166 kişi ve 15 kuruluşu dahil ederken, AB’de kurulu hava yolu şirketlerinin Belarus üzerinden geçmesi ve Belarus’a ait uçakların AB’ye üye ülkelerin hava sahası ve havaalanlarını kullanmalarına yasak getirmişti.

AB ve ABD'nin ardından İngiltere ve Kanada da Belarus’a yönelik yaptırım listelerini genişletmişti.