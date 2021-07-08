'Ukrayna, Donbass ile ilişkilerin kopmasını hedefliyor'

Rusya'nın Ukrayna Temas Grubu Temsilcisi Boris Grizlov, Ukrayna'nın Üçlü Temas Grubunun toplantılarındaki negatif tutumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Basın mensuplarına konuşan Grizlov, "Görünüşe göre Kiev, Donbass ile ilişkilerin tamamen kesilmesine ilişkin referandumun düzenlenmesi için (Ukrayna Devlet Başkanı) Vladimir Zelenskiy'nin müzakerelerin nihai olarak durma noktasına getirilmesi planını uygulamaya başladı. Ukraynalı yetkililerin Donbass'ı 'kazınması gereken kanserli bir tümör' olarak nitelendirmelerinin yanı sıra, 'Donbass'ı duvarla çevreleme' niyetinin olduğu giderek daha açık hale geliyor" dedi.

'Kiev, siyasi çözümüne ilişkin koşulların belirlenmesine yönelik tüm çalışmaları inatla reddediyor'

Kiev'in bu amaçla, geçen yıl temmuz ayında üzerinde anlaşmaya varılan ateşkes rejimini güçlendirmeye yönelik önlemleri fiilen reddettiğine vurgu yapan Rus yetkili, Ukrayna’nın temas hattının her iki tarafındaki kendi vatandaşlarının hayatını tehlikeye attığını kaydetti.

Grizlov, "Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) siyasi alt grubun çalışmaları önündeki engellerin kaldırılması çağrılarına rağmen Kiev, Minsk önlem paketinin gerektirdiği şekilde, Donbass'ın gelecekteki statüsünün parametrelerinin yanı sıra, ihtilafın siyasi çözümüne ilişkin koşulların belirlenmesine yönelik tüm çalışmaları inatla reddediyor" diye konuştu.

Ukrayna tarafının pozisyonunun giderek daha yıkıcı hale geldiğine dikkat çeken Grizlov, "Donetsk ve Lugansk'ın anlaşmazlığın kapsamlı barışçıl çözümüne yönelik tüm önerilerine Ukrayna’nın verdiği olumlu veya olumsuz bir yanıt yok" ifadelerini kullandı.

Grizlov, Temas Grubunun son toplantısında Ukrayna'nın çalışmanın pratik sonuçlarına ilgi göstermediğini belirterek, "Kiev, Minsk Anlaşmalarının uygulanmasını engellemeye devam ediyor ve Donbass temsilcileriyle yapıcı bir diyalog yürütme konusundaki isteksizliğini açıkça gösteriyor" değerledirmesinde bulundu.

Rus yetkili, Ukrayna tarafının insani, ekonomik ve güvenlik alanlarındaki diğer sorunların çözümüne yönelik müzakereleri tam bir çıkmaza sokmaya çalıştığını da sözlerine ekledi.