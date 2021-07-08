Cinayeti itiraf etti: Fransa'da bir adam, 'Nazilerden kalma altın sakladıklarına' inandığı 4 akrabasını öldürdü

Fransa'da yaşayan bir adam, 'Nazi işgali döneminden kalma altınları sakladıklarına' inandığı eniştesi ve ailesini öldürdüğünü itiraf etti. Adama 30 yıl, eşine ise yardım suçundan 3 yıl hapis cezası verildi.

Fransa'da yaşayan Hubert Caouissin isimli adam, Nazilerden kalan altınlar ve madeni paraları sakladıklarına inandığı eniştesini, eniştesinin eşini ve onların iki çocuğunu öldürdüğü.

Fransa'nın batısında yer alan Orvault'ta 2017 yılında yaşanan olayda, öldürdüğü ailenin 'bir mirasın üzerinde oturduğuna' inanan Caouissin, bir süre sonra altınlara takıntılı hale geldi.

Mahkemeye göre 50 yaşındaki adam, mirastan eşine düşen payı sakladıklarına inanarak cinayetleri işledi.

Aileyi bir süre gözetleyen ve duvara dayadığı stetoskopla aileyi dinleyen adam, önce Pascal Troadec'i ve eniştesinin eşini döverek öldürdü.

Çiftin çocuklarını ise uykularında öldüren Caoussin'in, cesetleri parçalara ayırarak yaktığı ve gömdüğü düşünülüyor.

Caoussin'in Brittany'de bulunan çiftliğinde arama yapan ekipler ise, çiftliğin çevresinde 379 ceset parçası buldu.

Caoussin'in paranoya içerisinde olduğunu tespit eden ve 30 yılla cezalandıran mahkeme, cesetleri yok etme konusunda kendisine yardım eden eşi Lydie Caoussin'i ise 3 yıl hapisle cezalandırdı. Katil, cinayetleri işlediğini itiraf etse de 'planlı' olduklarını reddetti ve kaza sonucu gerçekleştiğini söyledi.

Caoussin eniştesi Troadec'in 2006 yılında Brest'te çalıştığı bir binanın bodrum katında babası tarafından keşfedildiği söylenen altınları sakladığını ve altınların, Fransa Merkez Bankası'nın İşgal sırasında Almanlardan sakladığı 50 kg'lık bir yükün parçası olduğuna inanıyordu.

Adı geçen altınlara ilişkin hiçbir iz bulunamazken, bir psikiyatrist ise Caouissin'in klasik bir 'paranoyak delilik' vakasından muzdarip olduğunu açıkladı.