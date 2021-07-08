Ukrayna Parlamento Başkanı Razumkov, 'yerli halklar' yasasını imzaladı

Yasa tasarısında, ‘yerli halklar’ kavramını tanımlanıyor ve bu halkların Kırım Tatarları, Karaylar ve Krımçaklar olduğu belirtiliyor.

Belgeye göre ‘yerli halk’, Ukrayna topraklarında oluşan, kendine özgü dil ve kültür taşıyan, geleneksel sosyal, kültürel veya temsili organlara sahip olan, kendini yerli halk olarak gören, etnik azınlık oluşturan ve kendi devletine sahip olmayan otokton etnik topluluk.

Tasarı, Ukrayna'nın yerli halklarına kültür, eğitim, dil, bilgilendirme ve diğer haklarının korunmasına yönelik garantiler veriyor.