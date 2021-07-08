İsveç'te 'üçüncü doz' aşılama sonbaharda başlayacak

Aftonbladet gazetesine konuşan İsveç Aşı Koordinatörü Başkanı Richard Bergström, iki doz uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarına ek olarak üçüncü dozun da sonbaharla birlikte uygulanmaya başlanacağını ve dördüncü doz için de planlama yapıldığını söyledi.

2 doz aşı yapılanlarda bulaşıcılığı yüksek Delta varyantına yakalananların olduğunu vurgulayan Bergström, "Virüs mutasyona uğradığı için ikinci aşılamalara rağmen Kovid-19'un yayılması birçok ülkede artıyor. İsrail'deki nüfusun yarısından fazlası tam olarak aşılanmış olmasına rağmen Delta varyantına yakalananlar bulunuyor. Aşıda 3'üncü doz bunun için gerekli" dedi.

Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün açıkladığı rakamlara göre, 10 milyon nüfuslu ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 642'e çıktı. Ülkede vaka sayısı da 1 milyon 92 bin 308'e yükseldi.