Fransa Sağlık Bakanı Veran, aşı olmaya ikna ettiği gençleri kendi aşıladı

Aşı olmak istemeyen gençlerle buluşan Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, 5 gençten 2'sini ikna ederek aşı dozlarını bizzat kendisi uyguladı.

Delta varyantının artışa geçtiği Fransa'da hükümet, çeşitli aşı teşvik kampanyaları uyguluyor.

Bu kapsamda aşı olmak istemeyen gençlerle buluşan Sağlık Bakanı Veran, ikna ettiği gençlere canlı yayında aşı yaptı.

Olivier Véran vaccine une jeune patiente pic.twitter.com/WpDeDmqua3 — BFMTV (@BFMTV) July 8, 2021

​Ülkede gençleri aşılanmaya ikna etmek için uygulanan bir diğer kampanya ise 'Fransız öpücüklü' videolar ve posterler.

Sağlık Bakanlığı tarafından tasarlanan posterlerle Kovid-19 aşılarının 'çekici' hale getirilmesi ve gençlere aşı olurlarsa sosyalleşebilecekleri mesajı verilmek isteniyor.

Çeşitli mekanlarda öpüşen çiftlerin fotoğraflarının yer aldığı posterlerde 'Her aşı ile hayat yeniden başlar' ifadeleri yer alıyor.

Posterler, şehirlerdeki billboardlara ve gençlerin gittiği popüler mekanlara asılıyor.

French posters of kissing couples promote ‘desirable’ side of Covid jab https://t.co/cVr6HGzwHS — The Guardian (@guardian) July 9, 2021

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